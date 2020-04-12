Президент Чехии прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

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Президент Чехии Милош Земан осудил снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
Президент Чехии прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге
  • Reuters

«Маршал Конев освободил не только Прагу, он также освободил Освенцим, в то время как те, кто этот памятник устраняет, пока ничего стоящего в своей жизни не сделали. Это особенность «борцов с памятниками», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Земана, уничтожающие памятники активисты завидуют успеху людей, которые чего-либо достигли в жизни.

«К сожалению, таких людей весьма много, и их формируют ненависть и зависть, нежели признание успехов», — добавил чешский президент.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Коневу в Праге.

В свою очередь, в МИД Чехии прокомментировали решение властей Праги о сносе памятника Коневу. В ведомстве заявили, что «перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией».

Отмечается, что если Чехия перенесёт памятник маршалу в другое «достойное место», например в Музей ХХ века, который планируется создать в Праге, то это не будет нарушением Договора о дружественных отношениях с Россией от 1996 года.

3 апреля в чешской столице демонтировали памятник Коневу.

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