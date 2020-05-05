Инициатор демонтажа памятника Коневу обратился к главе ЕК из-за России

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за России, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио.

Как отмечается, Коларж в письме к главе ЕК заявил, что власти Праги-6 имели право отстранить памятник, поскольку он является собственностью муниципалитета и тот может распоряжаться им в соответствии с чешскими законами.

«Акт снятия памятника с пьедестала вызвал неадекватную реакцию России», — говорится в документе.

Коларж отмечает, что Россия в ответ на это действие решила реагировать «угрозами и в целом ненадлежащим вмешательством» в дела Праги-6, «Праги как таковой, а в финале — целой Чешской Республики».

«Лично я назван их официальными представителями «гауляйтером» (нацистское партийное звание. — RT)», — сказал он.

По его словам, посольство России и российские официальные деятели обращаются посредством соцсетей и «дезинформационных сайтов» к чешским гражданам с «призывами к физической ликвидации тех, кто имел отношение к отстранению памятника».

«Уважаемая госпожа председатель, прошу и призываю вас, чтобы вы приняли решительные меры для того, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо», — добавил он.

Как ранее заявили в МИД России, российская сторона из-за ситуации вокруг демонтажа памятника Коневу предложила Чехии механизмы диалога для защиты памятников.

В Чехии также заявляли, что готовы к переговорам с Россией о передаче памятника.