«Руководствуясь принципом взаимности»: МИД России объявил двух чешских дипломатов персонами нон грата

Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Чехии. До 17 июня они должны покинуть страну. В МИД уведомили чешского посла, что это зеркальная мера в ответ на провокацию Праги, выславшей российских дипломатов на основании бездоказательных обвинений. Рост напряжённости в отношениях двух государств произошёл после того, как в чешских СМИ появилась информация о российском дипломате, который якобы ввёз в республику яд рицин. Власти страны позднее признали, что эти данные были ложными, однако обвинили в их намеренном распространении сотрудника российской дипмиссии.

Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Чехии. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

Уточняется, что 15 июня в МИД был вызван посол Чешской Республики в России Витезслав Пивонька, которому сообщили об ответных мерах в связи с высылкой Прагой российских дипломатов 5 июня «на основании абсурдных и бездоказательных обвинений».

«Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, persona non grata объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД уведомили чешского посла, что это зеркальная мера в ответ на провокационную акцию Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, «что признают сами чешские власти».

«Объявление же ими решения на уровне премьер-министра страны А. Бабиша и министра иностранных дел Т. Петршичека лишь подтверждает, что линия на обострение отношений с Россией возведена теперь в ранг государственной политики», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

МИД пообещал учитывать подобное развитие событий в общем контексте отношений с республикой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о высылке чешских дипломатов, отметил, что в Кремле заинтересованы в налаживании партнёрских отношений с республикой, но не могут оставить без ответа недружественные действия Праги.

Песков подчеркнул, что этот принцип распространяется в отношении «всех европейских государств».

«Последние месяцы, действительно, скажем так, привнесли определённые раздражители в наши двусторонние отношения. Мы сожалеем в этой связи», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Здание МИД Чехии в Праге

Reuters

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В свою очередь, в МИД Чехии заявили, что после ответной высылки своих дипломатов из Москвы считают возникшую проблему в отношениях с Москвой решённой.

Пресс-секретарь чешского внешнеполитического ведомства Зузана Штихова подтвердила, что посла республики уведомили об объявлении двух человек нежелательными лицами.

«Речь идет об ожидаемой и симметричной реакции на наши шаги от 5 июня (высылку двух российских дипломатов из Чехии). Таким образом, мы считаем решённой проблему, которая возникла не на чешской стороне», — сказала она.

Напомним, напряжённость в отношениях стран возросла после того, как в конце апреля чешское издание Respekt, ссылаясь на неназванные источники, заявило, что в первых числах месяца в Прагу прибыл человек с российским дипломатическим паспортом, которого встретил автомобиль российской дипмиссии. Как утверждается в материале, он якобы привёз с собой яд рицин, предназначавшийся для старосты столичного района Praha 6 Ондржея Коларжа, инициировавшего демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу, а также для мэра Праги Зденека Гржиба, принявшего решение о переименовании площади перед посольством РФ в честь российского оппозиционера Бориса Немцова.

Также по теме «Неприличный поступок»: что известно о высылке российских дипломатов из Чехии Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва учтёт инцидент с высылкой российских дипломатов при...

В мае онлайн-издание Seznam Zpráv опубликовало материал о разговоре с и. о. руководителя представительства Россотрудничества в республике Андреем Кончаковым — именно он якобы был тем самым российским дипломатом, который привёз в страну яд. Кончаков отверг обвинения, а российское посольство, в свою очередь, заявило, что «из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли дипломата в его адрес начали поступать угрозы».

В Кремле публикации назвали газетной уткой, а российский МИД охарактеризовал материалы как фейк и вброс.

5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об объявлении двух сотрудников российского посольства персонами нон грата, отметив, что решение было принято в связи с историей о якобы перевозке в Чехию рицина. Он заявил, что, по данным чешских властей, причиной скандала оказался «конфликт» в российском посольстве, в ходе которого один из дипломатов якобы намеренно передал спецслужбам страны ложную информацию о готовящемся отравлении.

Бабиш заявил, что, кроме лишней работы для спецслужб, сотрудник создал дальнейшие проблемы в чешско-российских отношениях и нанёс ущерб репутации России в Чехии.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет принимать высылку двух российских дипломатов во внимание при взаимодействии с Чехией.