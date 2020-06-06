МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
  • РИА Новости

«Заявили о высылке двух российских сотрудников загранучреждения. Но, конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры. Конечно, это всё будет учтено в выстраивании отношений с этим государством, не может быть другого решения», — заявила она в интервью YouTube-каналу «Соловьёв LIVE».

Она отметила, что это очередная попытка испортить отношения между странами.

Ранее сообщалось, что двое российских дипломатических сотрудников, о высылке которых объявили чешские власти, покинут Прагу 7 июня

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