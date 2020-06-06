Два российских дипломата покинут Прагу 7 июня

Двое российских дипломатических сотрудников, о высылке которых объявили чешские власти, покинут Прагу 7 июня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы Россотрудничества Михаила Брюханова.

«Они покидают Прагу 7 июня и направляются в Москву. Найден способ отправить их из Чехии в Россию», — рассказал он.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата.

По его словам, их высылка связана с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал решение властей Чехии «гнусной и подлой» провокацией. Он отметил, что Россия примет ответные меры.

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