Два российских дипломата покинут Прагу 7 июня

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Двое российских дипломатических сотрудников, о высылке которых объявили чешские власти, покинут Прагу 7 июня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы Россотрудничества Михаила Брюханова.
Два российских дипломата покинут Прагу 7 июня
  • Посольство России в Чехии

«Они покидают Прагу 7 июня и направляются в Москву. Найден способ отправить их из Чехии в Россию», — рассказал он.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата

По его словам, их высылка связана с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал решение властей Чехии «гнусной и подлой» провокацией. Он отметил, что Россия примет ответные меры.

Подробнее — в материале RT.

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