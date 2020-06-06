Два российских дипломата покинут Прагу 7 июня
- Посольство России в Чехии
«Они покидают Прагу 7 июня и направляются в Москву. Найден способ отправить их из Чехии в Россию», — рассказал он.
Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата.
По его словам, их высылка связана с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.
Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал решение властей Чехии «гнусной и подлой» провокацией. Он отметил, что Россия примет ответные меры.
Подробнее — в материале RT.