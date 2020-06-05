Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата
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«Два сотрудника посольства России в Чехии объявлены персонами нон грата», — цитирует главу правительства «Чешское радио».
По его словам, их высылка связана с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.
В мае чешские СМИ опубликовали «разговор» с российским дипломатом, которому они приписывают провоз в страну рицина, хотя в ходе этой беседы россиянин отвергает обвинения в свой адрес.
В дипмиссии сообщили, что из-за персональной травли в адрес сотрудника поступают угрозы.
Подробнее — в материале RT.