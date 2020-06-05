Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата

Короткая ссылка
Двое сотрудников посольства России в Чехии объявлены персонами нон грата. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата
  • Pixabay

«Два сотрудника посольства России в Чехии объявлены персонами нон грата», — цитирует главу правительства «Чешское радио».

По его словам, их высылка связана с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.

В мае чешские СМИ опубликовали «разговор» с российским дипломатом, которому они приписывают провоз в страну рицина, хотя в ходе этой беседы россиянин отвергает обвинения в свой адрес.

В дипмиссии сообщили, что из-за персональной травли в адрес сотрудника поступают угрозы.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить