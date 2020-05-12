Ядовитые публикации: зачем чешские СМИ раздувают историю о «дипломате с рицином»

Чешские СМИ опубликовали «разговор» с российским дипломатом, которому они приписывают провоз в страну яда рицина. По новой версии, он прибыл в столицу Чехии ещё 14 марта, хотя ранее издания писали, что это произошло 6 апреля. При этом в «разговоре» дипломат также отвергает обвинения в свой адрес. Власти страны также не подтверждают звучащие в СМИ обвинения. В посольстве сообщили, что из-за персональной травли в адрес сотрудника поступают угрозы, в связи с чем дипмиссия обратилась за предоставлением ему полицейской охраны.

Пражское онлайн-издание Seznam Zpráv опубликовало материал о разговоре с и.о руководителем представительства Россотрудничества в Чешской Республике Андреем Викторовичем Кончаковым.

Издание утверждает, что это он был тем российским дипломатом, который якобы привёз в Чехию «чемоданчик с ядом рицином», предназначавшимся для пражских политиков, ответственных за демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу и переименование площади перед российским посольством. При этом сам Кончаков в комментарии отверг эти обвинения.

Напомним, с обвинением в адрес России выступило в конце апреля чешское издание Respekt. Сославшись на некие неназванные источники, издание заявило, что в начале апреля в Прагу прибыл человек с российским дипломатическим паспортом, которого встретил автомобиль российской дипломатической миссии.

Якобы дипломат привёз с собой яд рицин, который предназначался для старосты столичного района Praha 6 Ондржея Коларжа, инициировавшего демонтаж памятника Ивану Коневу, а также для мэра Праги Зденека Гржиба, принявшего решение о переименовании площади перед посольством РФ в честь российского оппозиционера Бориса Немцова. Сейчас оба чешских политика находятся под охраной полиции.

«Большую дикость сложно придумать»

Если издание Respekt называло в качестве времени прилёта дипломата в Прагу первые числа апреля, то в публикации Seznam Zpráv фигурирует уже 14 марта. Именно эту дату назвал журналистам Кончаков. При этом он подчеркнул, что действительно въехал в этот день в Чехию, но вёз в своём чемодане вовсе не яд рицин, а конфеты и дезинфектант.

Хотя «российский шпион» прибыл в Прагу 14 марта, Служба безопасности и информации Чехии (BIS) направила в полицию отчёт о возможной угрозе для пражских политиков только 6 апреля.

Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге

Reuters

© David W Cerny/File

Однако яд был доставлен в Чехию именно 14 марта, настаивает издание. Столь длительный разрыв между прибытием в страну опасного яда и моментом передачи пражских чиновников под охрану полиции журналисты объясняют тем, что чешские спецслужбы в начале апреля просто утратили возможность следить за Кончаковым и контролировать ситуацию.

При этом посольство России в Праге сообщило, что сотрудник дипмиссии получает угрозы в свой адрес.

«Из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы. Посольство в этой связи также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны», — заявили в посольстве.

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, такие разночтения в датах, приводимых чешскими СМИ, указывают на то, что вся эта история основана на лжи, а не на реальных фактах.

«Эта путаница как раз свидетельствует о том, что данная история «шита белыми нитками». Вообще, большей дикости сложно придумать, и я думаю, что эти журналисты должны быть лишены права вести профессиональную деятельность, поскольку их публикации находится за её гранью», — заявил эксперт в беседе с RT.

Отметим, что, комментируя ранее публикацию Respekt, посольство России в Чехии заявило, что с середины марта 2020 года «ни один из дипломатических сотрудников посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт».

Также ранее российское посольство опровергло обвинения, выдвинутые против России чешским изданием Respekt.

«Содержащиеся в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно никаких оснований», — говорилось в комментарии дипломатической миссии.

Как отметили дипломаты, статья о якобы готовящемся покушении на чешских политиков продолжила информационную кампанию по дискредитации России.

Выступая 29 апреля на брифинге, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прозвучавшие в адрес российской стороны обвинения «болезненными фантазиями».

«Здесь критиковать, описывать или давать какую-либо характеристику уже невозможно. Это граничащая с болезненным бредом провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям. Как мы понимаем, ради достижения этой цели они готовы на всё», — подчеркнула Захарова.

При этом ни полиция, ни BIS не хотят официально комментировать эту историю, отмечает Seznam Zpráv. Со ссылкой на источники издание пишет, что полиция и спецслужбы до сих пор не задавали никаких вопросов Кончакову, который живет в настоящее время в Праге.

Как заявила в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, публикация чешских СМИ о том, что Андрей Кончаков якобы привёз в Чехию яд, является «в чистом виде провокацией».

«Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие», — отметила он, добавив, что российский представитель в Чехии хорошо относится к этой стране и любит её.

Правительственный нейтралитет

Официальные власти Чехии воздерживаются от опровержений или подтверждений опубликованной в СМИ информации.

Комментируя историю с обвинениями в адрес России, которые были опубликованы СМИ со ссылкой на спецслужбы, президент Чехии Милош Земан раскритиковал две из действующих спецслужб. Он заявил, что больше всего доверяет военной разведке. Она, в свою очередь, не предоставляла никакой информации о готовящемся покушении, отметил президент.

Отвечая на вопрос чешского издания iDNES, правдива ли история СМИ о «российском шпионе», якобы прибывшем в страну с ядом в чемодане, глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что не комментирует «информационные утечки и сообщения СМИ».

Томаш Петршичек

Reuters

© Johanna Geron

«Если бы нам удалось доказать, что дипломат какой-то другой страны занимается у нас незаконными вещами или угрожает безопасности нашего государства, это послужило бы основанием для его высылки», — подчеркнул министр, косвенно подтвердив таким образом недоказанность распространённой в СМИ информации.

Говоря о том, почему староста Ондржей Коларж и мэр Праги Зденек Гржиб получили охрану, министр заявил, что речь идёт о «превентивной мере». Дело в том, что эти политики «давно получали угрозы в свой адрес, о них резко отзывались пользователи в социальных сетях, а также некоторые иностранные руководители», пояснил глава МИД.

Даже сам мэр Праги Зденек Гржиб, взятый под охрану полиции, не стал прямо обвинять Москву. Как заявил чиновник в интервью Deutsche Welle, он сам обратился в полицию с заявлением ещё в начале марта. Причиной обращения стали преследования некого мужчины, который «вел себя неестественным образом и не был похож на того, кто случайно оказался в этом месте». Его пражский мэр видел у своей квартиры, когда возвращался домой с работы.

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«Нет, я, к сожалению, не могу ничего сказать о том, хотели ли российские спецслужбы меня отравить рицином, «новичком» или полонием», — заявил чиновник.

Как сообщило 6 мая «Радио Прага», парламентский комитет по безопасности заслушал доклады директора безопасности и информации (BIS) Михала Коуделки, министра внутренних дел Яна Гамачека и президента полиции Яна Швейдара, которые прокомментировали публикацию издания Respekt.

По информации другого чешского издания Deník N, глава BIS сообщил парламентариям, что «российский агент» действительно способен представлять опасность, но находится при этом в Праге, и у властей республики нет планов высылать его из страны. По итогам слушаний парламентский комитет вынес резолюцию, согласно которой спецслужбы страны должны отреагировать на информацию о возможном прибытии в страну российского агента, имевшего при себе яд.

Игры спецслужб

По мнению экспертов, власти Чехии не позволили бы агенту российских спецслужб находиться в Праге, что говорит о надуманности звучащих в ряде СМИ обвинений.

«Почему этого «агента» не остановили ещё на въезде в страну, если были подозрения? Это вопрос. Поэтому можно говорить, что сейчас идёт пропагандистская игра, которая обострилась после демонтажа памятника маршалу Коневу. Чешская сторона просто пытается изобразить себя пострадавшей после этих событий, которые ни в какие ворота не лезут», — отметил завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в беседе с RT.

Парламент Чехии

Reuters

© David W Cerny

При этом серьёзные политики Чехии не хотят поддерживать обвинения, поскольку речь идёт об очень сомнительном материале.

«Власти не хотят пачкаться об эту историю. Вообще, этот скандал скорее всего быстро сойдёт на нет, потому что вся кампания ведётся лишь на риторических заявлениях. По масштабам эту историю даже невозможно сравнивать с «делом Скрипалей», — отметил эксперт.

Говоря об истинных причинах «рицинового скандала», Константин Воронов обратил внимание на внутриполитические факторы. По мнению эксперта, этот аспект нельзя списывать со счетов.

«За счёт таких историй ряд политиков определённого толка поднимают свой рейтинг. Не думаю, что за ними кто-то стоит, хотя все они действуют в рамках евроатлантических отношений, и это тоже нельзя сбрасывать со счетов», — считает эксперт.

По мнению Владимира Шаповалова, тот факт, что чешский МИД не объявляет российского дипломата персоной нон-грата на фоне таких обвинений говорит о том, что обвинения не имеют ни малейших оснований.

«На мой взгляд, вся эта история — ход, сделанный для того, чтобы сменить повестку. Пражские политики совершили хамский поступок, убрав памятник человеку, спасшему Прагу. К этому решению значительная часть общества относится негативно, вот они и придумали «русского отравителя», который якобы хочет кого-то убить, чтобы перевести внимание», — уверен эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается член Научного совета при Совбезе России, доктор политических наук Андрей Манойло. По мнению эксперта,инициатором этого скандала являются чешские спецслужбы, которые действуют в координации с американскими и британскими коллегами.

«Чешские СМИ при этом используются как канал для вбросов. На мой взгляд, это начало большой оперативной комбинации. Сюжет напоминает историю со Скрипалями, снова фигурирует какой-то яд, сценарий разворачивается похожий. Это способ оживить умерший было миф о том, что российские спецслужбы якобы занимаются в Европе отравлениями», — отметил эксперт в беседе с RT.

При этом, по сравнению с историей Скрипалей, в Чехии используется «гораздо более примитивный сценарий», который сводится лишь к заявлениям СМИ.

«Чешские спецслужбы далеко не такие подготовленные, как британские. Подобные провокации никогда не были основным направлением их деятельности. Поэтому чем проще комбинация, тем лучше, особенно если этим клише многие всё равно поверят. А истории о «российской угрозе» уже действительно превратились в настоящие клише, после скандала с якобы «отравлением Скрипалей», — подытожил эксперт.