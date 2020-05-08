«Прага освободила себя сама»: мэр столицы Чехии дал «урок истории» русским пранкерам
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С мэром Праги, по словам Алексея Столярова, пранкеры связались через его офис от лица киевской администрации.
«Мы изначально не планировали давать ему нравоучения, но как только поняли, что с Кличко они хорошо знакомы, то решили представиться известным беглым блогером Рустемом Адагамовым, ныне живущим в Праге и сильно сочувствующим войскам СС в своих соцсетях, — пояснил RT Столяров. — Мэр, будто реальный школьник, стал доказывать, что он был хорошим учеником по истории — даже выигрывал школьные олимпиады».
«Конев пришёл, когда война кончилась»
Мэр Праги Зденек Гржиб (предположительно): В Прагу русская армия пришла слишком поздно, потому что у нас было Пражское восстание. Поэтому Прага освободила себя сама.
Пранкер: Сама себя? Без власовцев?
М.: Да, армия власовцев нам тоже очень помогла, потому что у них было тяжёлое вооружение, которого не было у восставших. Но вообще погибло около 3 тыс. восставших, в основном чехов, и около 300 власовцев. Ну и всего лишь около 30 солдат Красной армии, потому что они очень поздно пришли… (В Пражской операции погибло более 11 тыс. бойцов Красной армии. — RT).
П.: С кем тогда воевала русская армия?
М.: С оставшимися немцами, которые не успели собрать свои вещички с вечера. Там было некоторое количество разрозненных подразделений, было понятно, что немцы сбежали из города. Они сдались 8 мая, а Конев пришел 9-го (Пражская операция началась 6 мая и завершилась 11 мая 1945 года. — RT). Я очень разочарован тем, что Конев приказал бомбить наши земли: он просто не хотел, чтобы немцы убежали в плен к американцам. Думаю, это было убийство, а не обычные военные потери. Убийство нашего народа…
П.: Я знаю, что в школе ты историю не учил.
М.: Я учил историю. Я даже выиграл олимпиаду.
П.: Если бы ты выиграл, ты бы не разрушил памятник.
М.: Перестань, я не разрушал статую. Это собственность Праги-6. Чешская республика — это не ваши диктаторские штучки в России. Я должен уважать то, что город хочет делать со своей собственностью. Можешь встретиться со мной в любое время. Я ничего не боюсь.
П.: И поэтому делаешь заявление про парня с рицином!.. Думаю, никто не хочет тебя отравить. Это ложь.
М.: Ха-ха! Что ещё скажешь?
П.: Где парень с рицином?
М.: Я не знаю, не могу сказать…
П.: А он вообще существует?
М.: Полиция расследует…
Беседа в итоге превратилась в перебранку. Далее пранкеры позвонили, как они говорят, старосте района Ржепорые Павлу Новотны. Тот ответил кратко и по-русски: «Закрой рот, дурак. Бай-бай».
«Болезненные фантазии»
Памятник маршалу Ивану Коневу чешские власти демонтировали 3 апреля. Староста района Прага-6 Ондржей Коларж цинично прокомментировал снос: «У него не было маски».
Далее в чешских СМИ со ссылкой на спецслужбы страны появилась информация о неком мужчине с российским дипломатическим паспортом, который якобы доставил в российское посольство яд рицин, предназначенный для причастных к сносу. В МИД России данную информацию назвали «болезненными фантазиями».
Президент Чехии Милош Земан считает снос памятника Коневу «глупостью ничем не примечательных муниципальных политиков». Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что таким образом чешские власти «вымещают свой комплекс неполноценности». Министр обороны Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой передать демонтированный памятник России.
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