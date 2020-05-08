Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

Министерство обороны России рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Праги от немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба ведомства.

«9 мая 1945 года Красная Армия после ожесточённых боёв избавила от немецко-фашистской оккупации столицу Чехословакии — Прагу. К 75-й годовщине этой исторической даты на сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел «Последний бой перед Победой», — говорится в пресс-релизе.

В разделе представлены ранее неопубликованные журналы боевых действий, план Пражской наступательной операции, приказы, донесения, наградные листы, а также документы и свидетельства о восстановлении мирной жизни и снабжении города продовольствием.

Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.

Телеканал «Звезда» также передавал, что Минобороны России представило исторический проект «Прошедшие огонь войны, вы свой талант дарили людям», где опубликованы наградные документы деятелей культуры и искусства — участников Великой Отечественной войны.