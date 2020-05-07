Минобороны опубликовало наградные документы советских артистов-фронтовиков

Минобороны России представило исторический проект «Прошедшие огонь войны, вы свой талант дарили людям», в рамках которого обнародованы наградные документы деятелей культуры и искусства — участников Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива ведомства..

Как передаёт телеканал «Звезда», в спецпроекте представлены учётные карточки и наградные документы Анатолия Папанова, Иннокентия Смоктуновского, Рины Зелёной, Юрия Никулина, Владимира Этуша и др.

Актёр театра и кино, театральный педагог Владимир Этуш сражался на Западном и Южном фронтах и был удостоен множества наград, в том числе ордена Красной Звезды.

«Бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повёл роту на врага, причём своим умелым манёвром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватив ручной пулемёт», — цитирует издание наградной лист на помощника начальника штаба по тылу 581-го стрелкового полка лейтенанта административной службы Этуша.

Иннокентий Смоктуновский был дважды награждён медалью «За отвагу», а Юрий Никулин в мае 1945 года был представлен к ордену Славы III степени.

Анатолий Папанов за участие в Великой Отечественной войне и полученные контузию и ранение был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Рина Зелёная во время войны выезжала на фронт в составе концертных бригад, за что была удостоена правительственной награды — ордена Красной Звезды.

Поэт Эдуард Асадов также был награждён орденом Красной Звезды за выполнение опасного задания в битве за освобождение Севастополя.

Режиссёр Леонид Гайдай получил медаль «За боевые заслуги», а Григорий Чухрай был представлен к правительственной награде.

Отмечается, что публикация документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы радио Sputnik запустило проект «Голоса войны», посвящённый фронтовым письмам.