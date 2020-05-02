Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина

Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.

Материалы опубликованы на сайте ведомства.

В специальном мультимедийном разделе «Финальный аккорды Великой войны» размещены документы из фондов Центрального архива Минобороны.

В разделе можно найти копии постановлений, журналов боевых действий и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России на своих страницах в соцсетях в преддверии Дня Победы опубликует многосерийный документальный фильм о Великой Отечественной войне «Вечная Отечественная».