Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина

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Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина
  • © Министерство обороны РФ

Материалы опубликованы на сайте ведомства.

В специальном мультимедийном разделе «Финальный аккорды Великой войны» размещены документы из фондов Центрального архива Минобороны.

В разделе можно найти копии постановлений, журналов боевых действий и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России на своих страницах в соцсетях в преддверии Дня Победы опубликует многосерийный документальный фильм о Великой Отечественной войне «Вечная Отечественная».

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