Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина
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Материалы опубликованы на сайте ведомства.
В специальном мультимедийном разделе «Финальный аккорды Великой войны» размещены документы из фондов Центрального архива Минобороны.
В разделе можно найти копии постановлений, журналов боевых действий и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.
Ранее стало известно, что Министерство обороны России на своих страницах в соцсетях в преддверии Дня Победы опубликует многосерийный документальный фильм о Великой Отечественной войне «Вечная Отечественная».