Минобороны создало документальный сериал о Великой Отечественной войне

Министерство обороны России на своих страницах в соцсетях в преддверии Дня Победы опубликует многосерийный документальный фильм о Великой Отечественной войне «Вечная Отечественная».

В фильме будут показаны видеохроники, исторические документы, воспоминания участников знаменательных событий и сражений Великой Отечественной войны.

«В фильме рассказывается историческая правда о ранних этапах войны, сложнейших битвах, героизме советских солдат, партизан и тружеников тыла, круглосуточной работе советского руководства и военного командования», — заявили в оборонном ведомстве.

Также будут рассказаны малоизвестные истории юных героев СССР, которые сражались против фашистской Германии. Зрителям покажут воспоминания актёров-участников войны: Юрия Никулина, Владимира Этуша, Анатолия Папанова и Алексея Смирнова.

В последней серии фильма будет рассказано о заключительном этапе Второй мировой войны — сражении Красной армии против японских милитаристов.

Ранее Российское военно-историческое общество опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года.