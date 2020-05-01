Минобороны создало документальный сериал о Великой Отечественной войне
- РИА Новости
В фильме будут показаны видеохроники, исторические документы, воспоминания участников знаменательных событий и сражений Великой Отечественной войны.
«В фильме рассказывается историческая правда о ранних этапах войны, сложнейших битвах, героизме советских солдат, партизан и тружеников тыла, круглосуточной работе советского руководства и военного командования», — заявили в оборонном ведомстве.
Также будут рассказаны малоизвестные истории юных героев СССР, которые сражались против фашистской Германии. Зрителям покажут воспоминания актёров-участников войны: Юрия Никулина, Владимира Этуша, Анатолия Папанова и Алексея Смирнова.
В последней серии фильма будет рассказано о заключительном этапе Второй мировой войны — сражении Красной армии против японских милитаристов.
Ранее Российское военно-историческое общество опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года.