РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года

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Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные материалы Центрального архива Министерства обороны России о Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года.
РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года
  • РИА Новости
  • © Евгений Халдей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу общества.

«Специалистами РВИО проведена большая работа по отбору документов, относящихся к теме освободительной миссии Красной армии в 1944—1945 годах... Мужество и героизм солдат и офицеров Красной армии во время штурма... Берлина не должны предаваться забвению, эти документы являются вечными свидетелями их подвига», — приводятся слова научного директора РВИО Михаила Мягкова.

В опубликованных материалах представлены боевые донесения частей и соединений 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, карты, резолюции и подписи представителей советского военного командования.

Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских оккупантов.

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