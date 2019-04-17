«Новый виток антироссийской кампании»: Москва просит Лондон прокомментировать сведения об «отравленных» в Солсбери детях

Посольство России в Лондоне обратилось к властям Британии с просьбой прокомментировать появившуюся в американских СМИ информацию об «отравленных утках и детях» в Солсбери. Ранее The New York Times сообщила, что в марте 2018 года Джина Хэспел, занимавшая тогда пост заместителя директора ЦРУ, убедила Дональда Трампа выслать российских дипломатов после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией. По данным газеты, Хэспел показала президенту США снимки, на которых были изображены дети и утки, якобы пострадавшие от нервно-паралитического вещества вследствие «небрежной работы российских оперативников». В посольстве РФ полагают, что эти сведения не соответствуют действительности, поскольку ранее никаких сообщений об «отравленных» детях и птицах не поступало. По мнению экспертов, материал NYT направлен как на демонизацию РФ, так и на дискредитацию главы Белого дома.

Российские дипломаты отправили запрос в Министерство иностранных дел Великобритании после того, как в американских СМИ появились сообщения, что правительство Соединённого Королевства передало властям США фотографии детей и уток, якобы отравленных в Солсбери российской стороной в марте 2018 года.

По словам пресс-секретаря посольства РФ, эта информация вызывает удивление, поскольку ранее не было ни единого упоминания о гибели уток или каких-либо животных, за исключением домашних питомцев бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которых умертвили в лаборатории Портон-Даун.

«Если бы в результате инцидента действительно пострадали дети, причём до такой степени, что фотоснимки могли бы кардинально изменить отношение к произошедшему, это давно стало бы известно широкой общественности как дополнительное «доказательство» «общественной опасности», которую представляли «безрассудные действия российских спецслужб». То же касается и гибели птиц. Поскольку таких сведений до сих пор не было, исходим из того, что ни то, ни другое не соответствует действительности», — заявил представитель посольства.

По его словам, приходится констатировать, что американские спецслужбы — не исключено, что с подачи своих британских коллег — организовали после Солсбери новый виток общезападной антироссийской кампании, представив президенту США Дональду Трампу «откровенные фальшивки».

«То же самое, кстати, наблюдалось в ряде эпизодов с «применением химического оружия» в Сирии, а ранее — с «обнаружением оружия массового уничтожения» в Ираке», — заметил он.

Как подчеркнул пресс-секретарь дипмиссии РФ, от Лондона просят подтвердить или опровергнуть сведения, представленные в статье американского издания.

Во вторник, 16 апреля, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что действующий директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хэспел, занимавшая в марте 2018 года пост заместителя главы ЦРУ, убедила Трампа в необходимости высылки 60 российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как говорится в материале, изначально глава Белого дома не планировал подобный шаг, поскольку считал инцидент в Солсбери обыкновенной шпионской рутиной. Однако его позицию изменила Хэспел, которая в качестве «доказательств» продемонстрировала фотографии детей, якобы пострадавших от нервно-паралитического вещества, а также снимки уток, якобы погибших «в результате небрежной работы российских оперативников». Все материалы были, по версии NYT, предоставлены Соединённым Королевством.

Как считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, данная публикация, помимо попытки ухудшить отношения с Россией, также является атакой на Дональда Трампа.

«Ещё один аргумент в пользу того, что он принимает решения, не понимая, что делает, что его легко подставить, что он плохо знает механизм принятия решений, плохо понимает, что такое дипломатия, что им легко манипулировать. Мне кажется, что это основной мотив для таких публикаций. Очередной скандальчик, очередной удар по репутации Трампа», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, ещё одна цель статьи — продемонстрировать, что в отношениях с Россией необходимо придерживаться жёсткой позиции, несмотря на то, что по делу Скрипалей нет никаких судебных решений или завершённого расследования.

«Непрерывно выдвигаются голословные обвинения в адрес России, Скрипали неизвестно где. В этих условиях возможны такие трюки. Периодически идёт вброс, этой теме не дают затухнуть, её оживляют спекулятивными способами. Снова каие-то опасения, страхи якобы на основании сообщений таинственного источника в спецслужбах или желающего остаться неназванным офицера полиции. Та же The New York Times охотно использует этот метод поддержания напряжения», — заметил Почта.

Директор ЦРУ Джина Хэспел и президент США Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заметил, что безответственное поведение представителей западных кругов, настроенных против России, давно вышло за рамки здравого смысла. Они пытаются блокировать любые возможности диалога между РФ и США.

«Санкции против России направлены и против президента США. Политические оппоненты Трампа даже после фиаско расследования спецпрокурора Мюллера продолжают обвинять его в готовности к диалогу со страной, которую они пытаются выставить как страну-агрессор, создавая для этого потоки дезинформации», — цитирует РИА Новости парламентария.

Добавим, что 27 августа 2018-го Вашингтон в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года ввёл антироссийские санкции за то, что Москва якобы «использовала химическое и биологическое оружие в нарушение международного права, касающегося химических вооружений, против своих собственных граждан».

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В конце марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединённые Штаты подготовили второй пакет рестрикций в отношении РФ за инцидент в Солсбери.

«Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году», — отмечалось в материале Bloomberg от 29 марта.

Напомним, 4 марта 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на одной из улиц Солсбери. Официальный Лондон мгновенно обвинил в произошедшем Москву, не предоставив никаких доказательств, поскольку против пострадавших якобы было применено боевое отравляющее вещество А-234 («Новичок»), которое, по утверждениям британских властей, производилось в России.

В то же время в химической лаборатории Портон-Даун, где проводился анализ химиката, отказались назвать конкретное место изготовления яда. Позднее в РФ отметили, что работы с этим веществом до сих пор ведут Великобритания и США.

В первую годовщину инцидента в Солсбери посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире RT назвал три основные проблемы в расследовании дела Скрипалей: отсутствие официальных отчётов, нарушение международного права в части предоставления доступа к гражданам РФ и засекречивание любых сведений.

«Они не раскрывают никакую информацию. Вся информация, которую мы имеем, — это утечки в СМИ», — подчеркнул дипломат.

Яковенко также отмечал, что во время встреч в МИД Британии с людьми, которые отвечают за безопасность, ему сообщили, что российской стороне не позволят увидеть Скрипалей.