«Из надзорного органа — в карательный»: в России заявили о нарушении ОЗХО Конвенции по запрещению химоружия

ОЗХО нарушила Конвенцию по запрещению химоружия, согласившись с выводами британского расследования по делу Скрипалей. Об этом заявил глава российской делегации в организации, заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов. Он подчеркнул, что так называемый «Новичок», которым якобы были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, на российской территории не производился, тогда как только в США зарегистрированы более 140 патентов, связанных с исследованиями боевых отравляющих веществ этого семейства. В экспертном сообществе считают, что антироссийская позиция ОЗХО была сформулирована под давлением Лондона.

Технический секретариат ОЗХО нарушил Конвенцию о запрете химоружия, когда фактически согласился с выводами расследования Великобритании по делу Скрипалей. Об этом заявил глава российской делегации в организации, замглавы Минпромторга Георгий Каламанов.

«В нарушение положений статьи VIII КЗХО, к которой апеллирует Лондон, Техсекретариат ОЗХО, по сути, подтверждает выводы национального расследования Великобритании, а не оказывает техническую помощь, как это предусмотрено», — сказал он.

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Каламанов подчеркнул, что обвинения в адрес России о якобы применении боевого отравляющего вещества А-234 (так называемый «Новичок») в Солсбери несостоятельны, так как «ни назначенная Техсекретариатом лаборатория для проведения оценки, ни (британская. — RT) лаборатория «Портон-Даун» не могут определить страну происхождения отравляющих веществ.

«В нашей стране вещество под принятым на Западе названием «Новичок» никогда не производилось и не накапливалось. Вместе с тем в высокотехнологичных химических лабораториях западных стран после вступления Конвенции о запрещении химического оружия в силу и принятия на себя обязательств проводились исследования структуры не менее сотни соединений, в той или иной степени имеющих отношение к «Новичкам», — отметил он.

Каламанов добавил, что это подтверждают данные из открытых источников. Согласно им, указал замминистра, только в США выдано более 140 патентов, «связанных с защитой от воздействия и даже боевым применением отравляющих веществ данного типа (А-234. — RT)». При этом сама Великобритания в лаборатории «Портон-Даун» ведёт работы с этим веществом, подчеркнул он.

«И нет никакого сомнения в том, что в Великобритании работы с «Новичками» велись и ведутся в лаборатории Министерства обороны «Портон-Даун», находящейся в непосредственной близости от Солсбери и Эймсбери. Не в этом ли кроется первопричина отказа Лондона действовать в соответствии с положениями статьи IX КЗХО для прояснения этой эфемерной истории?» — сказал Каламанов.

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Напомним, в марте экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии возле своего дома в британском городе Солсбери. Лондон обвинил в инциденте Москву, несмотря на отсутствие доказательств причастности российской стороны. По мнению Скотланд-Ярда, разведка России применила боевое отравляющее вещество «Новичок», от которого пострадали Скрипали.

В РФ неоднократно указывали на отсутствие доказательств причастности к этому происшествию и подчёркивали, что российских специалистов не допускают к расследованию. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 9 октября заявил, что Лондон отказался предоставлять информацию об инциденте.

«Российская сторона с самого начала обращалась к британцам с просьбой предоставить информацию о сущности, обстоятельствах этого дела и любые другие детали. Никакой информации по официальным каналам предоставлено не было и нет до сих пор», — говорил он.

О превышении полномочий

В ОЗХО заняли антироссийскую и субъективную позицию, убеждён старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Видимо, в данной ситуации люди не очень объективно настроены, здесь сразу было субъективное решение и сразу антироссийское. Те страны, которые мы относим к коллективному Западу, занимают позицию «ложной солидарности» — они тоже не располагают аргументами от Великобритании, но тем не менее её поддерживают», — сказал он RT.

Оленченко считает, что такая антироссийская позиция организации реализуется в рамках попыток Лондона превратить ОЗХО из надзорного органа в карательный.

«Великобритания ведёт дело к тому, чтобы ОЗХО, которая должна быть надзорным органом, взяла на себя функции принятия решений и вынесения вердиктов, кто виноват, а кто нет, — здесь такая подоплёка», — отметил он.

Напомним, 27 июня ОЗХО по инициативе Великобритании получила право расследования химатак. С 26 по 30 ноября в Гааге состоится конференция, где будет выбран новый руководитель организации, который и проработает механизм реализации новых полномочий.

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Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявлял, что российская сторона считает эти полномочия прерогативой исключительно Совбеза ООН.

«Нет какого-либо другого международного органа, кроме Совета Безопасности, чтобы решать вопрос войны и мира, введения санкций, установления ответственности. Наши западные партнёры с упорством, достойным лучшего применения, продавливают эту миссию. Ясно, почему они это делают: хотят обойти российское вето в Нью-Йорке», — сказал он.

Передача ОЗХО таких прав нарушит положения конвенции, отметила специалист по международному праву Мария Ярмуш.

«Конвенция о запрещении химического оружия не даёт право технической комиссии проводить расследование и определять, делать выводы в качестве эксперта о том, где было произведено химическое оружие и кто его применил. Наделение технической комиссии ОЗХО подобными полномочиями нарушает конвенцию», — сказала она RT.

Ярмуш подчеркнула, что, если данные полномочия в итоге начнут применяться, это подорвёт репутацию организации.