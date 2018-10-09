Песков: не намерены объясняться из-за публикаций в СМИ по делу Скрипалей

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не получала официальной информации по обстоятельствам дела об инциденте в Солсбери.
Песков: не намерены объясняться из-за публикаций в СМИ по делу Скрипалей
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Российская сторона с самого начала обращалась к британцам с просьбой предоставить информацию о сущности, обстоятельствах этого дела и любые другие детали. Никакой информации по официальным каналам предоставлено не было и не предоставлено до сих пор. Оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ, мы не можем и не хотим. Тем более мы не будем дальше вторгаться в какие-то объяснения, разъяснения или комментарии по тем темам, которые вбрасываются в СМИ», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле не намерены продолжать дискуссии со СМИ и общественными организациями по делу об инциденте в Солсбери.

«Мы будем придерживаться этой позиции», — отметил Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения, что под именем Александр Петров скрывается некий Александр Евгеньевич Мишкин. Скотленд-Ярд не комментирует эти сообщения.

СМИ ранее также сообщили, что Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию о якобы настоящем имени «подозреваемого» по делу Скрипалей Руслана Боширова вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в британском Солсбери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить