Полиция не комментирует сообщения об имени второго подозреваемого по делу Солсбери
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции.
«Мы не будем комментировать предположения СМИ относительно их личностей», — сказали в полиции.
Ранее в СМИ появились сообщения, что под именем Александр Петров скрывается некий Александр Евгеньевич Мишкин.
1 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередные выводы британских СМИ по инциденту в Солсбери.