Полиция не комментирует сообщения об имени второго подозреваемого по делу Солсбери

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Скотленд-Ярд не комментирует сообщения СМИ о якобы настоящем имени второго подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Полиция не комментирует сообщения об имени второго подозреваемого по делу Солсбери
  • AFP
  • © JACK TAYLOR

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции.

«Мы не будем комментировать предположения СМИ относительно их личностей», — сказали в полиции.

Ранее в СМИ появились сообщения, что под именем Александр Петров скрывается некий Александр Евгеньевич Мишкин.

1 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередные выводы британских СМИ по инциденту в Солсбери. 

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