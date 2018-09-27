Захарова прокомментировала сообщения СМИ о «настоящем имени» Боширова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию о якобы настоящем имени «подозреваемого» по делу Скрипалей Руслана Боширова вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в британском Солсбери.

«Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России», — написала она в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

26 сентября в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров призвал Британию к налаживанию диалога по инциденту в Солсбери.

Постпред России при ООН Василий Небензя также ранее указал на различные нестыковки в новых «уликах»по делу об отравлении в Солсбери.