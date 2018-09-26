Лавров призвал Британию к налаживанию диалога по инциденту в Солсбери

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Великобританию к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Лавров призвал Британию к налаживанию диалога по инциденту в Солсбери
  • Reuters

Об этом российский министр заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Параллельно нарастает ничем не подкреплённая — в стиле хайли лайкли — риторика в связи с делом Солсбери. При этом Великобритания упорно уклоняется от неоднократно предлагавшегося нами совместного расследования... Возникает вопрос: если не хотят сотрудничать, значит, есть что скрывать. Вновь призываем Лондон к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины», — сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД назвал выдумщиками авторов теории о том, что за отравлением Скрипалей стоит Москва.

RT вёл онлайн-трансляцию заседания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить