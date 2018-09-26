Лавров призвал Британию к налаживанию диалога по инциденту в Солсбери

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Великобританию к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом российский министр заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Параллельно нарастает ничем не подкреплённая — в стиле хайли лайкли — риторика в связи с делом Солсбери. При этом Великобритания упорно уклоняется от неоднократно предлагавшегося нами совместного расследования... Возникает вопрос: если не хотят сотрудничать, значит, есть что скрывать. Вновь призываем Лондон к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины», — сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД назвал выдумщиками авторов теории о том, что за отравлением Скрипалей стоит Москва.

RT вёл онлайн-трансляцию заседания.