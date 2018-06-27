В обход вето: к чему может привести наделение ОЗХО обвинительными полномочиями

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила новые полномочия. Согласно принятому проекту резолюции, предложенному Великобританией, гендиректор ОЗХО теперь имеет право определять исполнителей, организаторов и спонсоров химатак. По словам постпреда РФ Александра Шульгина, Лондон и его союзники оказывали давление на другие делегации во время заседания. Дипломат также связал расширение полномочий организации с желанием ряда стран обойти российское вето в Совбезе ООН.

В Гааге 26—28 июня проходит специальная сессия Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Участники мероприятия приняли предложенный Великобританией проект, согласно которому Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) наделяется функциями установления виновных в совершении атак с применением отравляющих веществ. Накануне делегации РФ, Сирии и Ирана выступили против одобрения проекта консенсусом и потребовали проведения обсуждения и голосования.

«Проект Великобритании по ОЗХО на спецсессии одобрен при поддержке 82 стран (24 против). Международное сообщество собралось вместе для усиления запрета на применение химического оружия», — говорится в сообщении британского постпредства.

Согласно представленному документу, гендиректор ОЗХО наделён возможностью обращаться к независимым экспертам, обладающим соответствующей квалификацией, для определения исполнителей, организаторов и спонсоров химических атак.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон добавил, что его страна возглавляла усилия, которые были направлены на расширение мандата ОЗХО. «Мы готовы к работе по реализации принятых сегодня решений со всеми странами — членами конвенции. Мы продолжим противодействовать любым попыткам подорвать режим запрещения этих ужасных вооружений», — заявил британский министр.

Напомним, что именно Джонсон в конце мая выступил с предложением созвать спецсессию в связи с якобы применением химоружия в Сирии и отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Инициатива была поддержана другими государствами, в числе которых США, Германия и Франция. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, страны Запада таким образом инициировали очередную авантюру против Сирии и РФ.

«Полный бред»

Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин в ходе пресс-конференции по итогам второго дня спецсессии в Гааге заявил, что российская сторона рассматривает принятое решение как посягательство на исключительные функции Совета Безопасности ООН.

«Нет какого-либо другого международного органа, кроме Совета Безопасности, чтобы решать вопрос войны и мира, введения санкций, установления ответственности. Наши западные партнёры с упорством, достойным лучшего применения, продавливают эту миссию. Ясно, почему они это делают, — хотят обойти российское вето в Нью-Йорке», — заявил Шульгин.

По его мнению, это «полный бред», учитывая, что в Конвенции по запрещению химоружия нет пунктов, позволяющих ОЗХО заниматься такими функциями. Представитель РФ также заявил о беспрецедентном давлении со стороны британских дипломатов на другие делегации.

«Сессия проходила в совершенно напряжённом режиме. Наши западные партнёры играли явно не по правилам, оказывая беспрецедентное давление на другие страны. Дипломаты этой поддержки Великобритании буквально табунами ходили по министерствам иностранных дел различных государств, прессинговали, давили, нам даже известны случаи открытого шантажа наших ближайших союзников», — подчеркнул Шульгин.

По его словам, оба дня заседания заполонили представители маленьких островных государств — их было свыше десятка. Он отметил, что делегации этих стран «с умилением и единодушием выступали адвокатами» британского проекта. «Злые языки поговаривают, что их западные спонсоры проплатили расходы этим делегациям, организовали туристическую поездку в Гаагу, чтобы обеспечить нужный результат», — добавил российский постпред.

Он также отметил, что позиция Лондона бессодержательна и неоправданна с правовой точки зрения. При этом единым фронтом с РФ выступили такие страны, как Китай, Индия, ЮАР. «Если просто сложить население всех этих стран, вы увидите, какая значительная часть человечества выступила против этих вредных планов западного лагеря», — заметил дипломат.

По мнению Шульгина, российский ответ будет выверенным, тщательным, сбалансированным и отражающим национальные интересы.

«Сейчас нам надо будет спокойно обдумать сложившуюся ситуацию, проанализировать возможные результаты, выстроить верную линию. Мы не собираемся складывать оружие, не будем сидеть безмятежно и рассуждать, а будем действовать, и посмотрим, чья ещё возьмёт», — заявил постпред.

Главное здание ОЗХО в Нидерландах

Reuters

«ОЗХО идёт по пути «Титаника»

В свою очередь, глава делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов напомнил, что за проведение спецсессии выступали Британия и США.

«Видимо, было сложно принять решение на заседании спецсовета, куда входит 41 государство. Как мы наблюдали на последних сессиях, большое число этих стран воздерживалось от голосования. Спецсессия государств-участниц планировалась как встреча 193 стран, многие из которых были приняты недавно... Хотел бы отметить, что для решения, которое сегодня принималось по существу, те 82 голоса даже не являются необходимыми двумя третями от общего числа собравшихся государств», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

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Кроме того, Каламанов заявил, что после голосования среди представителей ОЗХО наблюдался «колоссальный раскол» и многие делегации поднимали вопросы как о дальнейшей целесообразности нахождения в составе органа, так и о его финансировании. Он сравнил ситуацию в организации с «Титаником», который начал тонуть после столкновения с айсбергом.

«Сейчас многие страны, которые голосовали против, действительно задумались, каким образом организация будет дальше действовать и существовать», — цитирует его РИА Новости.

С 26 по 30 ноября в Гааге состоится обзорная конференция, которая подведёт итоги работы по реализации конвенции за прошедший пятилетний период. Как отметил Каламанов, к этому моменту сменится глава ОЗХО. Новому руководителю организации придётся проработать «алгоритм по исполнению британского проекта решения».

«Потребностей в расширении полномочий не было»

Целесообразности в расширении мандата ОЗХО нет, была потребность в совершенствовании этой структуры в рамках имевшихся полномочий. Об этом в беседе с RT заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Дело в том, что данная организация, обильно представленная теми, кто отстаивает интересы стран Запада, используется для того, чтобы представить информацию в Сирии вполне определённым образом. Так вот, ОЗХО использовалась для того, чтобы представить действия России в самом невыгодном свете перед международной общественностью. Расширение мандата может и дальше использоваться в политических целях, а не для решения каких-то других задач, ради которых организация с участием нашей страны и создавалась. Целесообразности в расширении мандата нет. Есть потребность в совершенствовании работы данной структуры в рамках тех полномочий, которые были определены ранее», — заявил Новиков.

Расширение полномочий ОЗХО создаст дополнительные возможности для манипулирования и подтасовки результатов расследований инцидентов с применением химоружия. Такое мнение выразил профессор МГУ, бывший сотрудник спецслужб Андрей Манойло.

«Расширение может происходить только в случае, если репутация экспертов, которые будут пользоваться этими полномочиями, безупречна. Но я не позитивно отношусь к этим поправкам, так как ОЗХО, по сути, ещё не определилась, на чьей она стороне: закона или они организация, которая подыгрывает западной политической конъюнктуре? В моём представлении тех полномочий, которые у ОЗХО были, хватало для проведения исчерпывающих расследований. Не было факторов, препятствующих их деятельности. Я думаю, они их расширяют, чтобы получать результаты, которые им нужны», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Эксперт уверен, что выходить при этом из организации не следует.

«Россия должна там в любом случае работать, потому что от её нахождения внутри во многом зависит возможность отстаивать свою точку зрения», — добавляет эксперт.