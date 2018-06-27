ОЗХО отклонила поправки Великобритании о расширении полномочий организации
- Reuters
Об этом написал в своём Twitter постпред Великобритании при организации Питер Уилсон.
«Поправка Бурунди к проекту мандата ОЗХО не установила бы конкретную договорённость о назначении виновных за использование химоружия в Сирии. Поправка отклонена: только 23 голоса за, 78 — против», — заявил он.
Burundi’s amendment to our proposed @OPCW Decision would’ve stopped a core objective because it wouldn’t establish a specific arrangement to attribute responsibility for CW use in Syria— Peter Wilson (@PeterWilson) 27 июня 2018 г.
It was voted down
Only 23 countries in favour
78 against #CSPSS4#NoToChemicalWeaponspic.twitter.com/WY3xpv7tUv
Ранее США поддержали предложение Великобритании о наделении ОЗХО полномочиями по установлению виновных в химатаках.
При этом Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения британского проекта в ОЗХО.