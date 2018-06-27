ОЗХО отклонила поправки Великобритании о расширении полномочий организации

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) отклонила предложения о расширении своих полномочий, выдвинутые Великобританией.
ОЗХО отклонила поправки Великобритании о расширении полномочий организации
  • Reuters

Об этом написал в своём Twitter постпред Великобритании при организации Питер Уилсон.

«Поправка Бурунди к проекту мандата ОЗХО не установила бы конкретную договорённость о назначении виновных за использование химоружия в Сирии. Поправка отклонена: только 23 голоса за, 78 — против», — заявил он.

Ранее США поддержали предложение Великобритании о наделении ОЗХО полномочиями по установлению виновных в химатаках.

При этом Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения британского проекта в ОЗХО.

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