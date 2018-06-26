США поддержали предложение наделить ОЗХО полномочиями определять виновных в химатаках

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Соединённые Штаты поддерживают предложение Великобритании наделить ОЗХО полномочиями по установлению виновных в химических атаках. Об этом заявил замгоссекретаря США Джон Салливан в ходе специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге.
США поддержали предложение наделить ОЗХО полномочиями определять виновных в химатаках
  • Reuters

«Конвенция может и должна адаптироваться и оставаться релевантной изменяющимся условиям безопасности. ОЗХО… имеет потенциал измениться и быстро и эффективно реагировать на возникающие кризисы», — цитирует его РИА Новости.

По словам Салливана, проект решения, внесённый Великобританией и рядом соавторов, является «дорожной картой» к «подтверждению международной нормы против применения химоружия».

Ранее делегации России, Сирии и Ирана выступили против одобрения консенсусом проекта британского решения на конференции в Гааге.

26—28 июня в Гааге проходит специальная сессия конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия.

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