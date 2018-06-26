Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения консенсусом британского проекта в ОЗХО

Делегации России, Сирии и Ирана выступили против одобрения консенсусом проекта британского решения на специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге.

Как передаёт РИА Новости, представитель делегации Соединённого Королевства предложил принять проект его делегации консенсусом. Однако представители России, Сирии и Ирана заявили о своём несогласии.

«Я вижу, что консенсуса по проекту нет. И, таким образом, мы через 24 часа перейдём к принятию решения по этому проекту»,— заявил председательствующий на сессии постпред Марокко в ОЗХО Абдельвахаб Беллуки.

26—28 июня в Гааге проходит специальная сессия конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия.



