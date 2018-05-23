В МИД России инициативу Запада созвать спецсессию ОЗХО назвали «антироссийской авантюрой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива по созыву специальной сессии конференции государств — участников ОЗХО является антироссийской.

«Мы хорошо осведомлены о том, что США и Великобритания, а также примкнувшие к ним Франция, ФРГ, Канада и Австралия затеяли очередную антисирийскую, по сути своей... и антироссийскую авантюру в ущерб целостности конвенции о запрещении химического оружия и авторитету профильной международной организации — ОЗХО», — сказала Захарова.

По её словам, перечисленные страны «развернули, в частности, массированную кампанию по столицам с целью созыва специальной сессии конференции государств — участников ОЗХО».

«К подобному экстраординарному шагу государства — участники Конвенции прибегали только однажды, а именно в 2002 году, когда по инициативе всё тех же США и их ближайших союзников подобное мероприятие было организовано для смещения со своего поста неугодного Вашингтону генерального директора технического секретариата ОЗХО бразильца Жозе Бустани», — добавила Захарова.

Она отметила, что в этот раз поводом для созыва на самом деле является старая подоплёка.

«В данном случае атака направлена против неугодного Вашингтону и единомышленникам правительства Асада и будто бы покрывающей его химические преступления России, которая, с точки зрения авторов этой идеи, к тому же ещё и несёт некую ответственность, по единодушной версии НАТО и Евросоюза, за применение так называемого «Новичка» в инспирированном Лондоном деле Скрипаля», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что «замысел очередной постановки на площадке ОЗХО очевиден».

RT ведёт трансляцию брифинга.