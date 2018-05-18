МИД: целью доклада ОЗХО по инциденту в Идлибе была дискредитация властей Сирии

Министерство иностранных дел России прокомментировало доклад миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) о якобы имевшей место химатаке на сирийский город Саракиб в провинции Идлиб.

«Очевидно, что независимое и всестороннее расследование инцидента в Саракибе не было целью соответствующего доклада МУФС. Он, судя по всему, преследовал единственную цель: на основе фальшивок, подбрасываемых противниками официального Дамаска, дискредитировать легитимное правительство Сирийской Арабской Республики», — говорится в комментарии.

Как отметили в ведомстве, это играет на руку действующим в Сирии террористическим структурам, поощряя их к новым диверсиям с применением химоружия.

«С учётом изложенного следует воспринимать сделанное официальным представителем Государственного департамента США Хезер Науэрт заявление, где докладу МУФС даны высокие оценки. Мы с подобными оценками, разумеется, категорически не согласны», — заключили в МИД.

Ранее в Минобороны заявили, что выводы миссии ОЗХО по данному инциденту вызывают глубокое недоумение.