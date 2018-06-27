Глава российской делегации заявил о колоссальном расколе в ОЗХО
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«Если посмотреть в целом, наблюдается колоссальный раскол в организации, как по электоральным группам, так и по будущему существованию ОЗХО», — приводит его слова РИА Новости.
Каламанов добавил, что Россия и многие страны, которые выступали против британского предложения о расширении полномочий организации, играли серьёзную роль в ОЗХО, начиная от финансирования и заканчивая экспертной поддержкой.
«Сейчас многие страны, которые голосовали против, задумались, каким образом организация будет дальше действовать и существовать», — отметил глава российской делегации.
Ранее в ОЗХО поддержали поправки Великобритании о расширении полномочий организации.