Глава российской делегации заявил о колоссальном расколе в ОЗХО

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В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) наблюдается колоссальный раскол. Об этом заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов по итогам голосования о расширении полномочий ОЗХО.
Глава российской делегации заявил о колоссальном расколе в ОЗХО
  • © Reuters

«Если посмотреть в целом, наблюдается колоссальный раскол в организации, как по электоральным группам, так и по будущему существованию ОЗХО», — приводит его слова РИА Новости.

Каламанов добавил, что Россия и многие страны, которые выступали против британского предложения о расширении полномочий организации, играли серьёзную роль в ОЗХО, начиная от финансирования и заканчивая экспертной поддержкой.

«Сейчас многие страны, которые голосовали против, задумались, каким образом организация будет дальше действовать и существовать», — отметил глава российской делегации.

Ранее в ОЗХО поддержали поправки Великобритании о расширении полномочий организации.

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