«Не вписывается в международно-правовые нормы»: в МИД России заявили о давлении США на ОЗХО

США оказывают «сильнейшее давление» на структуры ОЗХО, заявили в МИД России, комментируя доклад гендиректора Техсекретариата организации Ахмета Узюмджю. Как подчеркнули в ведомстве, инспекторы ОЗХО предпринимают попытки получить доступ на любые объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии в нарушение международно-правовых норм. Кроме того, в организации игнорируют собственные заключения о том, что к началу 2015 года САР полностью избавилась от арсенала химического оружия. Во вторник, 26 июня, в Гааге открывается внеочередная конференция государств — участников КЗХО, созванная по инициативе Великобритании. Стороны будет рассматривать вопрос о наделении организации полномочиями наказывать виновных в инцидентах с применением запрещённых веществ или даже тех, кто «с высокой вероятностью» может нести ответственность за подобное преступление.

В Министерстве иностранных дел России убеждены, что доклад гендиректора Техсекретариата ОЗХО Ахмета Узюмджю был принят под «сильнейшим давлением со стороны США».

«Обратили внимание на доклад гендиректора Техсекретариата Организации по запрещению химического оружия (ТС ОЗХО) г-на А. Узюмджю о выполнении решения 83-й сессии Исполсовета ОЗХО.

Мы уже многократно указывали, что заложенные в нём требования к Сирии выходят за рамки Химконвенции. Попытка заполучить беспрепятственный и безоговорочный доступ инспекторов ОЗХО на любые (читай — включая секретные) объекты военной и гражданской инфраструктуры не вписывается ни в какие международно-правовые рамки. Понятно, что такой документ был принят под сильнейшим давлением со стороны США и их ближайших союзников. Интересно было бы посмотреть на сами США, если бы кто-то захотел аналогичным образом проинспектировать их собственные объекты», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Как подчёркивают в МИД, доклад Узюмджю имеет «вызывающий и циничный характер», поскольку ранее ОЗХО осуществляла контроль над процессом уничтожения химического оружия Сирии и дала заключение о том, что Дамаск полностью выполнил свои обязательства.

Напомним, 14 апреля США и страны-союзники нанесли серию ударов по арабской республике. В качестве предлога были использованы обвинения в адрес правительства Сирии в том, что Дамаск якобы применяет химическое оружие. В частности, полностью был уничтожен Научно-исследовательский центр с отделениями в г. Барза и г. Джамрайя, который имел ключевое значение для САР. В МИД России отмечают, что до этого ОЗХО провела проверки в НИЦ и не выявила никаких нарушений.

«Именно ОЗХО подтвердила, что уничтожение химического оружия Сирии проводилось с масштабной международной помощью и под пристальным контролем организации. Уже после успешного завершения химдемилитаризации Сирии (4 января 2016 г.) в течение 2017 г. состоялись две инспекции Техсекретариата на объектах НИЦ в Барзе и Джамрайе. Ни следов токсичных химвеществ и их прекурсоров, ни признаков какой-либо запрещённой деятельности там обнаружено не было», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Теперь ОЗХО готовит новые проверки на объекте, который был уничтожен в результате удара США и их союзников.

«В «новом докладе» почему-то нет даже намёка на то, что НИЦ был полностью уничтожен и инспекторам там просто нечего делать. Более того, гендиректор Техсекретариата запланировал ещё два визита экспертов ОЗХО в НИЦ, ссылаясь на «необходимость выполнения» пресловутого антисирийского решения Исполсовета», — отмечается в комментарии МИД.

В лаборатории ОЗХО, Гаага

AFP

© JOHN THYS

Любопытно также, что Дамаск неоднократно приглашал представителей ОЗХО посетить Барзу, чтобы эксперты смогли увидеть последствия ракетного обстрела НИЦ. В Министерстве иностранных дел России пришли к выводу, что страны Запада попали в затруднительное положение.

«Страны Запада стараются уйти от ответа на очень чувствительный для них вопрос — на каком основании был нанесён ракетный удар по этому НИЦ, когда ОЗХО дважды подтвердила отсутствие там какой-либо запрещённой КЗХО (Конвенция ООН о запрещении химического оружия и о его уничтожении. — RT) деятельности», — полагают в ведомстве.

«Попытка внести раскол»

Во вторник, 26 июня, в Гааге открывается внеочередная конференция государств — участников КЗХО, созванная по инициативе Великобритании. Некоторые страны намерены рассмотреть вопрос о расширении прав Организации по запрещению химического оружия. Предлагается, в частности, предоставить ОЗХО полномочия наказывать виновных в инцидентах с применением запрещённых веществ или даже тех, кто «с высокой вероятностью» может нести ответственность за подобное преступление.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на дебатах в СБ ООН назвал инициативу попыткой расколоть международную организацию.

«Никак не отвечают логике коллективного поиска решений попытки внести раскол в международные организации, такие как ОЗХО. На открывающейся во вторник внеочередной сессии конференции государств — участников ОЗХО мы, к сожалению, рискуем с вами стать свидетелями того, как техническую структуру попытаются превратить в арену политических баталий», — подчеркнул дипломат.

Он также призвал международное сообщество не «подыгрывать бандитам в их провокациях с химоружием».

«Недопустимо, отталкиваясь от этих провокаций, заранее навешивать обвинительные ярлыки в отношении неудобных правительств, осложняя таким образом экспертную работу по установлению реальных фактов», — считает Вершинин.

Восточная Гута, провинция Дамаск

Reuters

© Bassam Khabieh

Также директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что необъективные выводы миссии ОЗХО дают США, Великобритании и Франции карт-бланш на агрессивные акции в отношении Дамаска, включая ракетные удары.

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С критикой ОЗХО выступили и в Минобороны России. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов полагает, что Запад превращает ОЗХО в «политизированную структуру». По словам Кириллова, миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии работает с оглядкой на Вашингтон и его союзников.

В мае в интервью RT президент Сирии Башар Асад прокомментировал обвинения в адрес Дамаска о применении химического оружия. По его словам, САР не располагает арсеналом запрещённых веществ и никогда не стала бы применять его против собственного народа. Кроме того, он указал на нестыковки в версии событий, которой придерживаются западные страны.

«При использовании химоружия неизбежно должны были пострадать все, а этого не было. Если отправиться на места и спросить у мирных жителей, выяснится, что никакой химатаки не было. Даже западные журналисты, которые побывали там после освобождения Гуты, признали: «Мы спрашивали людей, и те отвечали, что не видели никакой химической атаки». То есть эта история была придумана как предлог для нападения на Сирию», — заявил Асад.