«Специалисты без труда определят принадлежность»: российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет

Из более чем сотни ракет, выпущенных 14 апреля коалицией во главе с США по Сирии, достигли своей цели менее трёх десятков. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Гештаба ВС России Сергей Рудской. Представители ведомства продемонстрировали журналистам обломки крылатых ракет, обнаруженные после атаки. В Генштабе отметили, что специалисты легко могут идентифицировать эти фрагменты.

В Минобороны России продемонстрировали фрагменты крылатых ракет, выпущенных по Сирии вооружёнными силами США, Франции и Великобритании в ночь на 14 апреля. Тогда силы коалиции выпустили более 100 крылатых ракет по военным и гражданским объектам. Обстрел продолжался около часа. В результате был уничтожен исследовательский центр в Дамаске.

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского, отметки с серийными номерами, датами и фирмами-изготовителями на фрагментах ракет позволяют определить их принадлежность.

«Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов», — добавил он.

При этом большая часть ракет не достигла целей, подчеркнули в Генштабе.

«Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяет сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22 из них», — подчеркнул Рудской.

Ранее на Западе заявили об успешности удара по Сирии. Представитель Пентагона Дана Уайт утверждает, что ракетная атака доказала «абсолютную неэффективность советских и российских средств противовоздушной обороны в САР. Похожую оценку удару дал представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Маккензи, отметивший, что сирийские ПВО «потерпели полную неудачу». Однако в Минобороны с таким мнением не согласились.

«Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами «Панцирь», «Оса», «Стрела-10», «БУК», «Квадрат» и «С-125», прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет», — сказал Рудской в ходе брифинга.

«Обычные здания и ангары»

При этом на сирийских объектах, по которым США и их союзники нанесли удар, не было химического оружия, отметил Рудской.

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Он подтвердил, что до 2013 года в научно-исследовательском центре «Барза» на окраине Дамаска проводились разработки средств защиты от химического оружия, в ходе которого использовались химикаты в количестве, разрешённом Конвенцией о запрещении химического оружия.

«В 2017 году в лабораториях указанного научно-исследовательского центра Организацией по запрещению химического оружия проведены инспекции. По их результатам подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ», — подчеркнул Рудской.

Двумя другими объектами, попавшими под обстрел, стали подземное и наземное хранилища «Хим Шиншар». Там также не содержались отравляющие вещества, заметил Рудской.

«Отмечу одну немаловажную деталь. В любой стране объекты, где ведутся исследования в области разработки химического оружия и хранятся боеприпасы, тщательно охраняются из-за большой опасности для людей. Однако ничего подобного на вышеперечисленных трёх объектах не наблюдалось. Это были обычные здания и ангары», — добавил он.

Ранее информацию об отсутствии химоружия подтвердил инженер центра в Барзе. Он отметил, что ОЗХО неоднократно проводила тщательные проверки на объекте.

В Генштабе отметили, что сразу после удара на объектах без средств защиты побывали работающие там люди, и никто не получил поражения отравляющими веществами. Пробы, взятые на объекте «Барза», также не подтвердили содержание химикатов.

«В то же время непонятна логика военно-политического руководства США, Великобритании и Франции при выборе данных объектов для нанесения ударов. Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек», — заключил Рудской.

Оружие западного производства

В ходе брифинга Рудской также продемонстрировал вооружение и военную технику, сданные боевиками, добровольно покинувшими территорию Восточного Каламуна. Всего за последние четверо суток из этого района было вывезено 5495 боевиков.

«Боевиками сдано правительственным войскам 28 танков, 23 оперативно-тактические ракеты «Скад», 35 ручных противотанковых гранатомётов, большое количество стрелкового оружия ранее захваченных у сирийской армии. Особый интерес вызывает происхождение и пути доставки в район Дамаска образцов вооружений западного производства», — заметил Рудской.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на освобождённых территориях Восточной Гуты найдены хлор и дымовые шашки западного производства. В частности, контейнеры с хлором были произведены в Германии, а дымовые шашки — в британском Солсбери.