«Ожидания на объективность не оправдались»: почему Россия не признаёт итоги расследований химатак в Сирии
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- Reuters
Организация по запрещению химического оружия нарушает свой мандат в угоду политическим интересам западных государств. Об этом на совместном брифинге заявили представители МИД России и Минобороны РФ.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков считает, что необъективные выводы миссии ОЗХО дают США, Великобритании и Франции карт-бланш на агрессивные акции в отношении Дамаска, включая ракетные удары.
«Естественно, мы исходили из того, что СМР (совместный механизм ОЗХО-ООН) и другой действовавший инструмент — миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФС) обеспечат объективное высокопрофессиональное расследование с тем, чтобы устанавливать виновных на прочной доказательной базе. К сожалению, наши ожидания не оправдались», — сказал Ермаков.
По мнению дипломата, Запад порой намеренно задерживает приезд специалистов МУФС на место применения отравляющих веществ в САР, используя механизмы Совбеза ООН.
В качестве примера Ермаков привёл химатаку в пригороде Алеппо Хан Аль-Асале 19 марта 2013 года. Жертвами самодельного химоружия стали 28 человек, включая 17 военнослужащих сирийской армии. Эксперты ОЗХО прибыли на место происшествия только 14 августа.
«Именно нежелание стран Запада работать в СБ ООН по предотвращению реальных, а не мнимых угроз создало ситуацию безнаказанности для террористических группировок и позволило им предпринять ещё более масштабную акцию с применением зарина 21 августа 2013 года в предместьях Дамаска — Восточной Гуте… В результате этой варварской химатаки террористов пострадали более 1,5 тыс. человек», — напомнил Ермаков.
Аналогичной точки зрения придерживается начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов. На брифинге он заявил, что Запад организовал кампанию «по превращению ОЗХО в политизированную структуру». По словам Кириллова, миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии работает с оглядкой на Вашингтон и его союзников.
«Проведение расследований предполагаемых химических инцидентов в Хан-Шейхуне (4 апреля 2017 года), Саракибе (4 февраля 2018 года), Эль-Латамне (24, 25, 30 марта 2017 года) и формулировка выводов по ним без выезда на места свидетельствуют как минимум о непрофессиональном подходе. Не случайно, что в докладах присутствуют такие слова, как «вероятно», «можно предположить», «возможно» и т. п.», — констатировал Кириллов.
«Обосновать военное присутствие»
Особое недовольство Москвы вызывает тот факт, что в качестве доказательств эксперты ОЗХО используют данные неправительственных организаций, финансируемых США:«Белые каски», «Сирийско-Американское медицинское сообщество», «Сирийский центр фиксации химических нарушений».
«Крайне странно, что ОЗХО доверяет организациям, получающим деньги из-за рубежа. Тем более «Белым каскам», которые прославились на поприще постановок применения химоружия. Эти «активисты» удивительным образом оказываются в месте химатак, которые якобы совершили войска Асада», — отметил в беседе с RT вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка доктор технических наук Тенгиз Борисов.
- Активисты «Белых касок» в Сирии
- © Sameer Al-Doumy / AFP
По информации Минобороны РФ, «Белые каски» впервые отработали сценарий с имитацией применения химического оружия 4 апреля прошлого года в Хан-Шейхуне. Не дожидаясь международного разбирательства, президент США Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по авиабазе Шайрат 7 апреля 2017 года.
Эксперты не смогли самостоятельно получить пробы грунта и изучить остатки боеприпасов. Результатом «дистанционного расследования» стал лишь вывод о том, что в Хан-Шейхуне был применён зарин, а атаку «с большой вероятностью» совершили правительственные силы.
Ермаков считает, что у США была возможность получить доступ к рецептуре «сирийского» зарина в период утилизации химического оружия армии САР (2013—2014 годы). Американские и британские предприятия занимались ликвидацией прекурсоров зарина, включая вещество метилфосфонилдифторид (DF).
«Более того, при присоединении Сирии к Конвенции о запрещении химоружия в 2013 году Дамаск передал в ОЗХО подробные данные о способах получения зарина. Таким образом, присутствие DF в зарине, использованном 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне, никак не может «однозначно свидетельствовать» о его применении сирийскими правительственными войсками», — подчеркнул Ермаков.
В беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО (У) Алексей Подберёзкин напомнил, что США по-прежнему не ликвидировали арсенал отравляющих веществ. По его словам, американцы законсервировали производственные мощности, однако небольшое количество DF могло быть произведено в лабораторных условиях.
«Вашингтон может пойти на любую провокацию в Сирии, чтобы обосновать своё военное присутствие. Пока Башар Асад находится у власти, это гарантирует суверенитет арабской республики. В Вашингтоне это никого не устраивает. Стабильный Ближний Восток США не нужен», — пояснил Подберёзкин.
В свою очередь, Тенгиз Борисов считает, что химоружие давно утратило свою «ценность в боевом применении». Как показала международная практика, этот вид вооружений обладает низкой точностью, а его использование эффективно только с целью устрашения. Эксперт отмечает, что именно по этой причине крупные террористические организации стремятся обладать арсеналом отравляющих веществ, тогда как почти все регулярные армии мира, в том числе сирийская, отказались от их использования — не в последнюю очередь из соображений гуманности.
«Атрибутивный механизм»
В Минобороны уверены, что «Белые каски» с подачи своих западных покровителей» повторили сценарий, отработанный в Хан-Шейхуне. 7 апреля этого года химатака была инсценирована в Думе (Восточная Гута). Поднятая Западом шумиха вокруг инцидента также повлекла ракетный удар по сирийским аэродромам 14 апреля.
Между тем после «химатаки» российские военнослужащие обнаружили в двух квартирах в Думе газовые баллоны, которые, по утверждению «Белых касок», были сброшены сирийскими солдатами с вертолёта. При этом стокилограммовые контейнеры с отравляющими веществами не были даже деформированы. В Минобороны полагают, что баллоны были занесены с улицы — на это указывают следы на их корпусах.
- Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ
- © Саид Царнаев / РИА Новости
«При этом раненых и погибших нет, как нет и свидетелей факта применения отравляющего вещества. Баллоны с места происшествия в Думе в нарушение процедур ОЗХО опечатаны их представителями только через полтора месяца», — констатировал Кириллов.
Ермаков заявил, что техсекретариат ОЗХО, где работают преимущественно представители США и Европы, превращается в полностью подконтрольный Западу «атрибутивный механизм». В связи с этим Москва продолжит настаивать на принятии резолюции Совбеза о создании «независимого профессионального следственного органа».
По мнению Подберёзкина, ОЗХО, как и множество других международных структур, сильно зависит от Запада в политическом и финансовом отношении. По этой причине эксперты организации вынуждены нарушать мандат и закрывать глаза на очевидные логические нестыковки.
«Помимо этого ОЗХО стала жертвой глобальной стратегии Соединённых Штатов по уничтожению сложившейся с 1960-х годов системы международных институтов и переговорных механизмов. Сейчас не осталось независимых и объективных международных организаций», — подытожил Подберёзкин.
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