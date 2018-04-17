«Неудобная правда»: сможет ли Запад принять доказательства постановки химатаки в Сирии

Репортёры американского телеканала One America News Network (OAN) не обнаружили следов химического оружия в сирийском городе Дума. По словам опрошенных журналистами местных жителей, химатаку инсценировали боевики. То же самое проживающие в Думе сирийцы заявили и британскому изданию The Independent. Тем временем на Западе общественные деятели и СМИ подвергли сомнению обоснованность ракетного удара по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции. RT выяснял, прислушаются ли к их доводам политики.

«Это была фальшивка»

По словам репортёра американского телеканала One America News Network Пирсона Шарпа, никаких признаков применения химического оружия в городе Дума в Сирии не обнаружено. Съёмочная группа американского СМИ побывала в городе, где, как утверждают США, 7 апреля 2018 года сирийские власти применили отравляющий газ против мирного населения. Однако никто из жителей, с кем смогли побеседовать журналисты, не подтвердил факт атаки.

«Никто из людей, с которыми я говорил, не сказал, что видел что-либо, связанное с химической атакой, или слышал о ней. По их словам, в тот день в этом районе всё было как всегда и они не видели ничего необычного», — заявил Пирсон Шарп.

По его словам, многие считают, что это была провокация боевиков.

«Они сказали, что это была сфабрикованная история, что это была фальшивка», — подчеркнул журналист.

Также Шарп побеседовал с врачами госпиталя в Думе. По их словам, в день предполагаемой химатаки в больницу ворвались неизвестные, начали поливать водой предполагаемых жертв, крича о применении химоружия, и снимать всё на камеру, а потом скрылись. Позже медики не смогли подтвердить, что люди были отравлены ядовитым газом. Эта версия совпадает с той, что ранее озвучило Минобороны РФ.

14 апреля предполагаемое применение химического оружия в Сирии стало предлогом для ракетного удара США, Великобритании и Франции по региону. По различным целям на территории САР было выпущено 103 ракеты, 71 из которых сбили сирийские средства ПВО.

«Говорят, что и Дональд Трамп этот телеканал смотрит, — заявил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин. — По информации OAN, на канал подписаны 35 млн домохозяйств по всем Штатам».

Однако эксперт полагает, что существенно изменить отношение американцев к тому, что происходит в Сирии, не получится.

«У американцев очень большие проблемы с критическим восприятием действительности, а мейнстримные издания находятся в сговоре с американской военщиной, — утверждает Домрин. — Это правда, неудобная для них всех».

По мнению эксперта, единственное, что отрезвляет Америку, — это «когда американцы начинают гибнуть». Только потери во время иракской кампании заставили рядовых американцев усомниться в обоснованности вторжения в эту страну в 2003 году, подчеркнул Домрин.

Асад без причин

One America News Network — консервативный телеканал, вещающий из Сан-Диего, штат Калифорния, приобрёл широкую известность в ходе выборов 2016 года, когда стал одним из немногих СМИ, поддержавших избирательную кампанию Дональда Трампа. Телекомпания, которую либеральные СМИ окрестили «протрамповской», изначально скептически воспринимала события в Сирии.

«Америку втягивают в войну в Сирии? — написал 9 апреля 2018 года в своём Twitter председатель совета директоров компании, мультимиллионер Роберт Херринг. — У Асада сейчас нет никаких причин бомбить».

Официальную американскую версию случившегося в Сирии поставили под сомнение и другие известные в США медиаперсоны, агитировавшие за Трампа до и после его избрания на пост президента страны.

Так, ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что у сирийского правительства не было никаких мотивов применять химоружие.

«Мы должны скептично относиться ко всему этому, начиная с самой химической атаки, — подчеркнул Карлсон в эфире Fox News 9 апреля 2018 года. — Все эти гении утверждают, что Асад убил этих детей, но разве они действительно знают об этом? Конечно, не знают. Они всё это выдумали, а в действительности не знают, что произошло».

Его коллега Томи Ларен отметила во время своего эфира 11 апреля 2018 года, что США «ничего не завоюют в Сирии, но всё потеряют».

«Дональда Трампа избирали не для этого», — отреагировала в эфире на атаки коллега Ларен с Fox News Лаура Ингрэм.

Популярный радиоведущий Алекс Джонс был более лаконичен.

«К чёрту Трампа!» — заявил он, получив информацию о ракетном ударе по Сирии.

Дональд Трамп

Reuters

«Я продолжу поддерживать президента, но через несколько недель или, возможно, месяцев, скорее всего, станет ясно, что предполагаемая химическая атака, которую приписали Асаду, на самом деле была фальшивкой, уловкой, и, в конечном счёте, эти удары по Сирии были серьёзной ошибкой», — отметил, в свою очередь, политический консультант и советник предвыборной кампании Трампа 2016 года Роджер Стоун.

«В Америке растёт ощущение и, конечно, опасение о том, что Трамп может вовлечь США в какой-то очень серьёзный конфликт без санкций конгресса, без просчёта всех вариантов, — отметил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Трамп выглядит человеком, который способен на подобного рода авантюры».

Поэтому, по словам эксперта, растёт недоверие к сообщениям, которыми обосновывались ракетные удары по Сирии.

«На основании этой информации угрожают использовать чуть ли не всю военную машину США. Не только противников Трампа, но и сторонников это может очень серьёзно пугать», — подчеркнул Васильев.

Новые сомнения

Хотя мейнстримные медиа, такие как Guardian, Vox, Newsweek и т. п., тут же окрестили большинство противников официальной версии Вашингтона, Лондона и Парижа о случившемся в Сирии «сторонниками теории заговора» и даже ультраправыми, среди них есть и те, кто едва ли подходит под это описание. Например, один из основателей и лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Я считаю «Белые каски» фейковой организацией, которая существует только для создания пропаганды для джихадистов и террористов, — заявил накануне Уотерс на концерте в Барселоне. — Если мы будем верить пропаганде «Белых касок» и других, тогда мы будем поощрять наши правительства на то, чтобы они сбрасывали на Сирию бомбы. Это будет колоссальной ошибкой».

Роджер Уотерс

globallookpress.com

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О том, что, возможно, в Думе имела место провокация, сообщил журналисту британского издания The Independent Роберту Фиску один из врачей в госпитале этого сирийского города. Он также заявил, что в здание больницы, где он работал, неожиданно ворвались представители «Белых касок» и начали говорить о химической атаке. Но те, кого позже пытались выдать за пострадавших в результате использования химоружия, на самом деле испытали гипоксию, находясь в подвалах и туннелях во время пыльной бури.

По мнению экспертов, даже если будет обнаружено ещё больше подтверждений того, что химатака в Думе была постановкой, западные лидеры не согласятся признать данный факт, поскольку это будет означать, что они атаковали Сирию под ложным предлогом.

«С этой точкой зрения, с этими доказательствами согласятся те, кто уже испытывал сомнения в официальной версии, — считает Домрин. — Думаю, что мейнстримные медиа сделают всё, чтобы скрыть эту информацию или дискредитировать её, потому что в противном случае будет доказано, что они все лгут».

Однако, по мнению Васильева, с новостями, ставящими под сомнение истинность информации, донесённой до президента США, может быть связана взятая Трампом пауза в объявлении новых антироссийских санкций.

«Эта информация, если будет подтверждена ещё несколькими источниками, способна повлиять на конфигурацию санкций, на время принятия решений по этим санкциям, — подчёркивает политолог. — Она может быть использована для того, чтобы отложить на некоторое время вопрос о принятии ограничительных мер в отношении России».