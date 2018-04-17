«Неудобная правда»: сможет ли Запад принять доказательства постановки химатаки в Сирии
- Руины города Дума в Сирии
- AFP
- © LOUAI BESHARA
«Это была фальшивка»
По словам репортёра американского телеканала One America News Network Пирсона Шарпа, никаких признаков применения химического оружия в городе Дума в Сирии не обнаружено. Съёмочная группа американского СМИ побывала в городе, где, как утверждают США, 7 апреля 2018 года сирийские власти применили отравляющий газ против мирного населения. Однако никто из жителей, с кем смогли побеседовать журналисты, не подтвердил факт атаки.
«Никто из людей, с которыми я говорил, не сказал, что видел что-либо, связанное с химической атакой, или слышал о ней. По их словам, в тот день в этом районе всё было как всегда и они не видели ничего необычного», — заявил Пирсон Шарп.
По его словам, многие считают, что это была провокация боевиков.
«Они сказали, что это была сфабрикованная история, что это была фальшивка», — подчеркнул журналист.
Также Шарп побеседовал с врачами госпиталя в Думе. По их словам, в день предполагаемой химатаки в больницу ворвались неизвестные, начали поливать водой предполагаемых жертв, крича о применении химоружия, и снимать всё на камеру, а потом скрылись. Позже медики не смогли подтвердить, что люди были отравлены ядовитым газом. Эта версия совпадает с той, что ранее озвучило Минобороны РФ.
14 апреля предполагаемое применение химического оружия в Сирии стало предлогом для ракетного удара США, Великобритании и Франции по региону. По различным целям на территории САР было выпущено 103 ракеты, 71 из которых сбили сирийские средства ПВО.
«Говорят, что и Дональд Трамп этот телеканал смотрит, — заявил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин. — По информации OAN, на канал подписаны 35 млн домохозяйств по всем Штатам».
Однако эксперт полагает, что существенно изменить отношение американцев к тому, что происходит в Сирии, не получится.
«У американцев очень большие проблемы с критическим восприятием действительности, а мейнстримные издания находятся в сговоре с американской военщиной, — утверждает Домрин. — Это правда, неудобная для них всех».
По мнению эксперта, единственное, что отрезвляет Америку, — это «когда американцы начинают гибнуть». Только потери во время иракской кампании заставили рядовых американцев усомниться в обоснованности вторжения в эту страну в 2003 году, подчеркнул Домрин.
Асад без причин
One America News Network — консервативный телеканал, вещающий из Сан-Диего, штат Калифорния, приобрёл широкую известность в ходе выборов 2016 года, когда стал одним из немногих СМИ, поддержавших избирательную кампанию Дональда Трампа. Телекомпания, которую либеральные СМИ окрестили «протрамповской», изначально скептически воспринимала события в Сирии.
«Америку втягивают в войну в Сирии? — написал 9 апреля 2018 года в своём Twitter председатель совета директоров компании, мультимиллионер Роберт Херринг. — У Асада сейчас нет никаких причин бомбить».
Официальную американскую версию случившегося в Сирии поставили под сомнение и другие известные в США медиаперсоны, агитировавшие за Трампа до и после его избрания на пост президента страны.
Так, ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что у сирийского правительства не было никаких мотивов применять химоружие.
«Мы должны скептично относиться ко всему этому, начиная с самой химической атаки, — подчеркнул Карлсон в эфире Fox News 9 апреля 2018 года. — Все эти гении утверждают, что Асад убил этих детей, но разве они действительно знают об этом? Конечно, не знают. Они всё это выдумали, а в действительности не знают, что произошло».
Его коллега Томи Ларен отметила во время своего эфира 11 апреля 2018 года, что США «ничего не завоюют в Сирии, но всё потеряют».
«Дональда Трампа избирали не для этого», — отреагировала в эфире на атаки коллега Ларен с Fox News Лаура Ингрэм.
Популярный радиоведущий Алекс Джонс был более лаконичен.
«К чёрту Трампа!» — заявил он, получив информацию о ракетном ударе по Сирии.
- Дональд Трамп
- Reuters
«Я продолжу поддерживать президента, но через несколько недель или, возможно, месяцев, скорее всего, станет ясно, что предполагаемая химическая атака, которую приписали Асаду, на самом деле была фальшивкой, уловкой, и, в конечном счёте, эти удары по Сирии были серьёзной ошибкой», — отметил, в свою очередь, политический консультант и советник предвыборной кампании Трампа 2016 года Роджер Стоун.
«В Америке растёт ощущение и, конечно, опасение о том, что Трамп может вовлечь США в какой-то очень серьёзный конфликт без санкций конгресса, без просчёта всех вариантов, — отметил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Трамп выглядит человеком, который способен на подобного рода авантюры».
Поэтому, по словам эксперта, растёт недоверие к сообщениям, которыми обосновывались ракетные удары по Сирии.
«На основании этой информации угрожают использовать чуть ли не всю военную машину США. Не только противников Трампа, но и сторонников это может очень серьёзно пугать», — подчеркнул Васильев.
Новые сомнения
Хотя мейнстримные медиа, такие как Guardian, Vox, Newsweek и т. п., тут же окрестили большинство противников официальной версии Вашингтона, Лондона и Парижа о случившемся в Сирии «сторонниками теории заговора» и даже ультраправыми, среди них есть и те, кто едва ли подходит под это описание. Например, один из основателей и лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
«Я считаю «Белые каски» фейковой организацией, которая существует только для создания пропаганды для джихадистов и террористов, — заявил накануне Уотерс на концерте в Барселоне. — Если мы будем верить пропаганде «Белых касок» и других, тогда мы будем поощрять наши правительства на то, чтобы они сбрасывали на Сирию бомбы. Это будет колоссальной ошибкой».
- Роджер Уотерс
- globallookpress.com
- © Giuseppe Maffia
О том, что, возможно, в Думе имела место провокация, сообщил журналисту британского издания The Independent Роберту Фиску один из врачей в госпитале этого сирийского города. Он также заявил, что в здание больницы, где он работал, неожиданно ворвались представители «Белых касок» и начали говорить о химической атаке. Но те, кого позже пытались выдать за пострадавших в результате использования химоружия, на самом деле испытали гипоксию, находясь в подвалах и туннелях во время пыльной бури.
По мнению экспертов, даже если будет обнаружено ещё больше подтверждений того, что химатака в Думе была постановкой, западные лидеры не согласятся признать данный факт, поскольку это будет означать, что они атаковали Сирию под ложным предлогом.
«С этой точкой зрения, с этими доказательствами согласятся те, кто уже испытывал сомнения в официальной версии, — считает Домрин. — Думаю, что мейнстримные медиа сделают всё, чтобы скрыть эту информацию или дискредитировать её, потому что в противном случае будет доказано, что они все лгут».
Однако, по мнению Васильева, с новостями, ставящими под сомнение истинность информации, донесённой до президента США, может быть связана взятая Трампом пауза в объявлении новых антироссийских санкций.
«Эта информация, если будет подтверждена ещё несколькими источниками, способна повлиять на конфигурацию санкций, на время принятия решений по этим санкциям, — подчёркивает политолог. — Она может быть использована для того, чтобы отложить на некоторое время вопрос о принятии ограничительных мер в отношении России».
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