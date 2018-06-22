«Дистанционное расследование и непроверенные данные»: Минобороны РФ раскритиковало доклад ОЗХО по химатакам в САР

В подмосковном парке «Патриот» состоялся совместный брифинг МИД России и Минобороны, посвящённый расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. В обсуждении приняла участие официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов. RT вёл прямую трансляцию.