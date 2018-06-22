«Фальсификация проб и оборудование из ЕС»: в Минобороны и МИД РФ сообщили подробности об инсценировках химатак в Сирии

Министерства обороны и иностранных дел России продемонстрировали оборудование для изготовление иприта, изъятое у боевиков в Сирии. По данным МИД, некоторые детали установки были произведены в Западной Европе. В Минобороны рассказали, как отравляющие вещества использовались против мирных жителей, а также об имитациях химатак и необоснованных обвинениях в адрес Дамаска.

На совместном брифинге двух ведомств официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Сирии обнаружено оборудование, с помощью которого боевики изготавливали химоружие, в частности иприт. Эта установка была продемонстрирована собравшимся. По словам Захаровой, некоторые части этого оборудования были произведены в странах ЕС.

«То самое оборудование, утечки о котором пошли несколько дней назад… Я хотела бы сказать, что то, что вы видите, — это оборудование, которое использовалось боевиками, террористами. Оно было обнаружено в городе Дума… Я хотела бы обратить ваше внимание, что та его часть, которая, с точки зрения экспертов, является профессиональным оборудованием, к сожалению, изготовлена в странах Западной Европы», — сказала Захарова.

Затем представитель МИД передала слово начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майору Игорю Кириллову, который рассказал о нестыковках в расследованиях ОЗХО по делу о возможном применении химоружия в Сирии и о провокациях Запада.

Дистанционные расследования ОЗХО

Представитель Минобороны РФ, в частности, отметил, что Россия выполняла и выполняет свои обязательства, связанные с неупотреблением и уничтожением химоружия. Между тем Запад эксплуатирует тему применения запрещённых веществ для создания конфронтации в мире.

«США, Великобритания, Франция и их союзники вновь вводят в заблуждение международную общественность и стремятся к конфронтации. Используя инсценировки применения химического оружия, обвиняют САР в нарушении конвенции, а Россию — в содействии этому. На этом фоне организована кампания по превращению ОЗХО в политизированную структуру, наделённую полномочиями выносить жёсткие обвинительные вердикты в адрес отдельных государств и их руководителей», — пояснил Кириллов.

По его словам, ОЗХО проводит недобросовестные расследования, делая выводы «с оглядкой на США и их союзников». Таким образом, заключениям комиссии этой организации вряд ли стоит доверять.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-майор Игорь Кириллов © Сергей Мамонтов

РИА Новости

«Дистанционный характер расследований, а также сбор, анализ и использование документов, полученных без выезда специалистов к местам предполагаемого применения химического оружия, прямо противоречит положениям конвенции», — подчеркнул генерал-майор, добавив, что это касается, в частности, докладов о произошедшем в сирийских населённых пунктах Хан-Шейхуне, Саракибе и Эль-Латамне.

Именно поэтому, по оценке ведомства, в докладе используются такие слова, как «вероятно, можно предположить, возможно». В Минобороны указали, что уже считается «нормой то, что единственным доказательством проведения атак становятся данные от оппозиционных НПО», таких как «Белые каски», Сирийско-американское медицинское общество, Сирийский центр фиксации химических нарушений. Отсюда в докладах ОЗХО появляются «противоречия, нестыковки и подтасовки фактов».

Россия, указывая на эти противоречия, не ставит целью подрыв авторитета Организации по запрещению химического оружия, а, наоборот, стремится к диалогу и установлению истины.

Провокация в Хан-Шейхуне

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ привёл в пример инцидент в Хан-Шейхуне, где, по его словам, впервые был отработан план имитации химатаки. ОЗХО провела дистанционное расследование и через 3 месяца представила «предсказуемый доклад», многие части которого вызывают сомнение.

«Анализ доклада показал, что характеристики воронки свидетельствуют о том, что она была сформирована в результате подрыва размещённого на земле взрывного устройства небольшой мощности, а не сброшенной с самолёта бомбы. До завершения расследования воронка была поспешно зацементирована», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

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Он также напомнил, что на первых фото и видеоматериалах с места происшествия зафиксировано, что работающие там медики не применяют средства защиты. У людей же, которые якобы получили отравления, отсутствуют признаки поражения зарином, что говорит о том, что этого отравляющего вещества в воронке не было.

Инцидент в Думе

Подобный сценарий был разыгран позже и в сирийской Думе, отмечают в МО. При этом российские специалисты также проанализировали все полученные оттуда материалы и пришли к выводу, что это «очередная инсценировка». Было установлено, что в двух квартирах находились газовые баллоны, якобы сброшенные с воздуха правительственными войсками. При этом баллоны не были деформированы, а интерьер комнаты, куда они попали, никак не пострадал.

«Баллон явно занесли с улицы, на что указывают сколы и следы волочения на полу. При этом раненых и погибших нет, как нет и свидетелей факта применения отравляющих веществ», — сказал Кириллов.

Сирийский город Дума © Bassam Khabieh

Reuters

Кроме того, в нарушение всех правил расследования, баллоны были опечатаны только спустя 1,5 месяца после начала расследования. «Очевидно, готовится очередной обвинительный доклад с применением псевдодоказательств», — предупредили в Минобороны РФ.

Данные о Саракибе и Эль-Латамне

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов также заявил, что накануне созываемой по инициативе Великобритании, США и Франции спецсессии конференции государств-участников КЗХО стало известно об инцидентах 4 февраля 2018 в городе Саракиб и 24, 25 и 30 марта 2017 в городе Эль-Латамна. По его словам, это «ещё два сомнительных инцидента»

Две назначенные ОЗХО лаборатории, которые провели анализ проб, переданных Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии от «Белых касок», получили «противоречащие друг другу результаты». Например, органические соединения хлора одна организация обнаружила в 14 пробах, а другая не нашла ни в одной. Кроме того, согласно данным с места происшествия, в пробах были обнаружены следы взрывчатого вещества, однако взрыва не было.

«Наряду с хлорорганическими соединениями, в ряде проб обнаружен продукт разложения зарина. Авторы доклада (о применении химоружия в САР. — RT) не связывают его наличие с применением зарина, а объясняют это тем, что в данном помещении проводилась дегазация водой пострадавших в инциденте… Откуда же взялся зарин? По нашему мнению, он был умышленно внесён в пробы провокаторами с целью дальнейшего обвинения сирийских правительственных сил», — сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Что касается подробностей произошедшего в Эль-Латамне, то по виду воронка очень напоминает ту, которая была обнаружена в Хан-Шейхуне. Кроме того, химические пробы были взяты более чем через месяц. Кроме того, забор, проводившийся на территории больницы, показал наличие такого хлоросодержащего вещества, как трихлорфенол, применение которого вполне естественно на территории больницы — ведь это антисептик.

Напомним, Запад обвиняет Дамаск в химатаках. Руководство САР отрицает все обвинения, указывая на то, что в распоряжении правительства нет этого химвещества, а боевики как раз располагают такими отравляющими веществами. В России заявляют, что часть якобы химатак была инсценирована, ответственность же за остальные несёт радикальная оппозиция, сотрудничающая с Западом.