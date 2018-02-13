Баллоны с хлором, иностранные журналисты и «Белые каски»: в Минобороны предупредили о провокации с химоружием в Сирии

В Минобороны России заявили, что располагают данными о подготовке провокации с применением химоружия в Сирии. По данным источника военных, террористы завезли на территорию Серакаба в провинции Идлиб баллоны с хлором и средствами защиты. На месте работают съёмочные группы, предположительно, западных телеканалов, а также представители организации «Белые каски», которую ранее уже обвиняли в фальсификации свидетельств о нападениях правительственных войск на мирное население. О возможной репетиции «химической атаки» — в материале RT.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о возможной подготовке провокации в провинции Идлиб. В Минобороны РФ заявили, что в понедельник, 12 февраля, в ведомство поступил телефонный звонок от одного из жителей населённого пункта Серакаб. По его словам, в провинции проводится подготовка к съёмке инсценированной атаки с использованием отравляющих химических веществ. Предполагается, что далее запись будет предоставлена иностранным СМИ.

«Днём 12 февраля боевики группировки «Джабхат ан-Нусра»* тремя автомобилями завезли в Серакаб более двадцати баллонов с хлором и средства индивидуальной защиты», — заявил он.

Звонивший также сообщил, что представители местного отделения «Белых касок» проводили репетиции оказания первой помощи в индивидуальных средствах защиты якобы «пострадавшим от отравления местным жителям».

Представитель «Белых касок» в сирийской провинции Идлиб

Reuters

© Khalil Ashawi

«Всё это снималось на камеры профессиональными телекорреспондентами, которые, комментируя действия представителей «Белых касок», надевали на микрофон чехол с надписью CNN», — приводит российское военное ведомства информацию, полученную от одного из жителей САР.

По свидетельству сирийца, в процессе съёмки «корреспонденты советовались с кем-то по спутниковому телефону на английском языке».

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что полученная информация «вызывает серьёзную озабоченность».

«Всё это говорит о том, что террористами группировки «Джабхат ан-Нусра» совместно с белокасочниками готовится очередная провокация в провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ для обвинений сирийских властей в применении химоружия против местных жителей», — заключили в военном ведомстве.

Обвинения Запада

Это не первый тревожный сигнал, который поступил из Сирии в феврале этого года. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ранее заявило, что в период с 4 по 9 февраля жертвами конфликта в Сирии стали 277 мирных жителей, ещё 812 пострадали. Глава ведомства Зейд Раад аль-Хусейн сообщил, что у него есть доказательства проведённой в Идлибе химатаки. Он назвал последнюю неделю «одним из самых кровавых периодов за все время конфликта» в САР.

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«Сотрудники УВКПЧ получили сообщения, в том числе видеозапись, свидетельствующие о том, что 4 февраля мог произойти случай выброса ядовитых отравляющих веществ после авиаударов по жилому району на востоке города Саракеб, данных о жертвах в результате атаки нет», — говорится в заявлении ведомства.

При этом независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии сообщила, что проверяет данные о возможном использовании боевого хлорина в Восточной Гуте и Идлибе.

США же не замедлили обвинить во всём Дамаск и Москву. «Россия должна нести ответственность за то, что в Сирии применяется химическое оружие, и международное сообщество должно преследовать тех, кто несёт ответственность за эти нападения», — заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

В Москве при этом призывают провести расследование случаев якобы применения химоружия. Кроме того, в России неоднократно напоминали, что Сирия выполнила все обязательства перед ОЗХО и не имеет в распоряжении запрещённых боеприпасов.

Механизм расследования

Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что Москва предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции. Но США выступили против него и предложили восстановить прежний механизм следствия.

«Не совсем понятно, зачем американцам нужен независимый механизм расследования химических инцидентов в Сирии, когда они не только до расследования, а до подтверждения применения химического оружия там, сразу же обвиняют (сирийский. — RT) режим в том, что он это сделал», — сказал Небензя.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя

Reuters

© Brendan McDermid

По его словам, он пытался уточнить у американских коллег, «какие политические и военные дивиденды применение химического оружия дает сирийскому правительству». В ответ на это «они стыдливо отводят глаза», пояснил постпред РФ при ООН.

Напомним, в ноябре 2017 года Россия заблокировала продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) для выработки нового формата работы следователей. В частности, Россию не устраивало, что представители следствия отказывались отправляться на место событий для проведения там необходимых экспертиз.

Деятельность «Белых касок»

В очередной раз в контексте сообщений о провокациях в Сирии появляется название организации «Белые каски». На Западе её считают миротворческой. Участники организации снимают и выкладывают на видео своих «подвигов», однако многие называют события, которые освещают активисты, постановочными.

Так, в апреле 2017 года председатель SWEDHR Марчелло Феррада де Ноли в своём журнале The Indicter отметил, что на одной из записей видно, как «спасатель» вводит шприц в тело ребёнка, но при этом не нажимает на поршень.

В беседе с RT эксперт обвинил активистов в фальсификации свидетельств химической атаки, якобы проведённой президентом Сирии Башаром Асадом в апреле 2017 года. По его словам, правдивость показаний представителей движения «в таких делах подвергается большому сомнению».

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.