«Обвинительный уклон»: США вновь заявили об ответственности России за химатаки в Сирии

В Вашингтоне встревожены очередными сообщениями об использовании химического оружия в Сирии. По словам официального представителя Госдепа Хезер Науэрт, Россия вместе с Дамаском несёт ответственность за атаки на мирных граждан. В воскресенье данные о применении хлорного газа в провинции Идлиб были опубликованы скандальной организацией «Белые каски», обвиняемой в пособничестве террористам. При этом как Москва, так и официальный Дамаск неоднократно подчёркивали, что САР выполнила все обязательства перед ОЗХО и не использует запрещённые боеприпасы. Накануне США раскритиковали предложение Москвы о создании Независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. RT разбирался, почему Вашингтон может выступать против российской инициативы.

Вашингтон обеспокоен сообщениями о «химических атаках со стороны сирийского режима» в провинции Идлиб, САР. По словам официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт, ответственность за них должна нести Россия.

«Мы встревожены сообщениями о продолжении использования хлорного газа против ни в чём не повинных гражданских лиц близ Серакаба. Россия должна нести ответственность за то, что в Сирии применяется химическое оружие, и международное сообщество должно преследовать тех, кто несёт ответственность за эти нападения», — написала Науэрт в Twitter.

По её словам, за последний месяц в Сирии было зафиксировано шесть подобных атак. Науэрт призвала международное сообщество «выступить с единой позицией и использовать все возможности для того, чтобы публично оказать давление на режим Асада и его сторонников».

«Помогая сирийскому режиму избегать ответственности за содеянное, Россия не выполняет свои обязательства. Несомненно, все стороны сирийского конфликта должны прекратить использование химического оружия. Сирийский народ страдает; весь остальной мир за этим наблюдает», — отмечается в заявлении Госдепа.

We are alarmed by allegations of the continued use of chlorine gas against innocent civilians near Saraqib. #Russia must be responsibility for use of chemical weapons in #Syria and the international community must pursue those responsible for these attacks. pic.twitter.com/K6jGZyDZQj — Heather Nauert (@statedeptspox) February 6, 2018

Обвиняя Дамаск в химических атаках, Вашингтон в очередной раз опирается на данные организации «Белые каски», деятельность которой давно вызывает вопросы. В частности, многие эксперты указывают на то, что активисты действуют в интересах террористов.

При этом независимое расследование по сообщениям об инцидентах с химическими атаками в Сирии до сих пор не проводилось. Об этом накануне напомнил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Вы заранее, ещё до расследования, обвиняете во всём «режим». Вы хотя бы помните, что любым заключениям предшествует расследование? Но оно вам, похоже, не нужно», — приводит слова постпреда ТАСС.

Заявления о вине России в химических атаках в Сирии не основаны на реальных данных, согласился в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Этот обвинительный уклон развивается так: сначала в общественном мнении тиражируются голословные утверждения, а потом различные инспекторы подводят аналитическую базу под эти утверждения. А эти выводы комиссий становятся основой для новых обвинений. Это отработанный механизм, с которым американцы не хотят расставаться», — считает эксперт.

По словам Небензи, Россия не может принять «ничем пока не подтверждённых ссылок на использование химического оружия до проведения заслуживающего доверия расследования и не может принять угрозу суверенному государству за недоказанные действия». Дипломат подчеркнул, что Москва готова поддержать принятие Совбезом заявления по ситуации с применением химоружия в Сирии только после внесения в него правок.

«Мы готовы принять заявление для прессы по сирийскому химическому досье, но не в том виде, в котором оно предложено спонсорами, потому что его цель в нынешнем виде нам абсолютно ясна. Цель — голословно обвинить правительство Сирии в никем пока не доказанном применении химического оружия», — заявил он.

Василий Небензя

Reuters

Он отметил, что в проекте не упоминается Дамаск, однако ссылка на главу VII Устава ООН, которая допускает введение санкций, «не оставляет сомнений, в чём суть этого заявления».

«Мы предложили поправки к нему, которые готовы распространить и согласовать в таком виде», — сказал Небензя.

Пути обхода

В свою очередь, США отказались от переговоров по российскому проекту резолюции ООН по химатакам в Сирии. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что подготовленный Москвой проект является попыткой «стереть результаты последнего расследования, которое Россия хочет отчаянно похоронить». Она выразила недовольство тем, что Москва «хочет иметь возможность выбирать следователей», а также раскритиковала предложение, согласно которому Совет Безопасности сможет провести обзор всех результатов расследования и решить, что войдёт в окончательный доклад.

«Это не беспристрастный механизм», — цитирует Хейли РИА Новости.

Россия настаивает, чтобы проекты по расследованию химических атак в Сирии не проводились в обход ОЗХО. Небензя назвал такие инициативы «нелегитимными».

«Понимая, что мы не позволим вернуть к жизни СМР (Совместный механизм расследования ООН-ОЗХО. — RT), дискредитировавший себя полностью, противники Сирии предпринимают попытки уйти в альтернативные форматы, сколачивая узкие группы единомышленников», — заявил российский постпред, предположив, что некоторым странам «нужен второй СМР, который продолжал бы штамповать нелепые с научно-технической точки зрения антидамасские выводы на основе дезинформации, щедро поставляемой группами боевиков».

Ранее Россия предложила проект резолюции Совбеза ООН по учреждению независимого механизма ООН по расследованию (UNIMI). Проект документа предполагал создание нового международного следственного органа, который «на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путём», мог бы устанавливать факты для определения Совбезом ответственных за применение химоружия.

Однако создание независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии представляет угрозу для внешней политики Америки, уверен Васильев.

«Создание такого нового независимого механизма, который бы объективно и беспристрастно подходил к проблемам использования химоружия, способно вышибить последнюю карту американцев по делегитимизации Башара Асада. Также создание такой комиссии может привести не только к тому, что новые случаи применения химоружия будут рассмотрены в новом ключе, но и предыдущие доклады и расследования поставлены под сомнение», — заключил он.