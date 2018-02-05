Небензя: Россия готова принять заявление СБ ООН по химатакам в Сирии после внесения правок

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Россия готова поддержать принятие Советом Безопасности (СБ) ООН заявления по химическим атакам в Сирии, но лишь после внесения в него правок. Об этом сказал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

«Мы готовы принять заявление для прессы по сирийскому химическому досье, но не в том виде, в котором оно предложено спонсорами, потому что его цель в нынешнем виде нам абсолютно ясна», — цитирует ТАСС Небензю. 

По словам дипломата, «цель — голословно обвинить правительство Сирии в никем пока не доказанном применении химического оружия».

Он отметил, что в проекте не упоминается Дамаск, однако ссылка на главу VII устава ООН, которая допускает введение санкций, «не оставляет сомнений, в чём суть этого заявления».

«Мы предложили поправки к нему, которые готовы распространить и согласовать его в таком виде», — сказал Небензя.

Также Небензя заявил, что подозревает «целенаправленный саботаж» в расследовании инцидентов с химоружием в Сирии. 

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