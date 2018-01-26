Посольство России прокомментировало обвинения США в адрес России по химатакам в Сирии

Короткая ссылка
Посольство России в Великобритании в своём Twitter прокомментировало обвинения США в адрес России по химатакам в Сирии.

В российской дипмиссии отметили совпадение во времени между заявлениями госсекретаря США Рекса Тиллерсона в адрес России, а также проведением международной встречи в Париже и предстоящего Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

«Сообщения о химических атаках в Сирии всегда появляются накануне международных конференций. Совпадение?» — говорится в тексте сообщения.

Ранее Тиллерсон заявил, что власти Сирии 22 января якобы применили химическое оружие против мирного населения Восточной Гуты, и возложил ответственность за это на Россию.

МИД России считает неприемлемыми заявления Вашингтона по ситуации с химатакой в Сирии.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru