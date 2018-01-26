Посольство России прокомментировало обвинения США в адрес России по химатакам в Сирии

Посольство России в Великобритании в своём Twitter прокомментировало обвинения США в адрес России по химатакам в Сирии.

В российской дипмиссии отметили совпадение во времени между заявлениями госсекретаря США Рекса Тиллерсона в адрес России, а также проведением международной встречи в Париже и предстоящего Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

«Сообщения о химических атаках в Сирии всегда появляются накануне международных конференций. Совпадение?» — говорится в тексте сообщения.

.@mfa_russia: News of chemical attacks in Syria always arrive on the eve of international conferences. Coincidence? pic.twitter.com/0BcToRvhs7 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 26 января 2018 г.

Ранее Тиллерсон заявил, что власти Сирии 22 января якобы применили химическое оружие против мирного населения Восточной Гуты, и возложил ответственность за это на Россию.

МИД России считает неприемлемыми заявления Вашингтона по ситуации с химатакой в Сирии.