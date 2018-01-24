МИД: США пытаются приучить мир к мысли о виновности России всегда и во всём

МИД России выпустил заявление в связи с необоснованными обвинениями США по сирийскому «химическому досье». Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.

«К тому, что ответственные должностные лица США пренебрегают нормами элементарной этики, в России давно привыкли. Однако вчерашними инсинуациями они превзошли себя», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что единственным источником США стали сообщения «Белых касок», давно сотрудничающих с террористическими группировками и полностью себя дискредитировавших провокациями и постоянным распространением откровенной лжи».

«Мир пытаются приучить к мысли, что наша страна, которая — в отличие от США — уничтожила все собственные запасы химического оружия, не только потворствует его использованию в Сирии, но виновна вообще всегда и во всём», — пояснили в российском МИД.

Российские дипломаты подчеркнули, что «в установлении истины Вашингтон не заинтересован, так как не приемлет никаких точек зрения, не совпадающих с его собственной».

23 января госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил сирийские власти в применении химоружия в Восточной Гуте.

Постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в попытках «скрыть правду» о применении президентом Сирии Башаром Асадом химоружия.

В Госдепе заявили, что Россия нарушила обязательства гаранта по химоружию в Сирии.

В ответ Москва осудила подход Вашингтона к расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых.