В МИД заявили, что оценки США российской позиции по химоружию в Сирии искажают подходы Москвы

Министерство иностранных дел России заявило, что оценки США российской позиции по применению химического оружия в Сирии не соответствуют действительности и искажают подходы России.

«После его изучения (документа, распространённого делегацией США в ООН, «Оценка российской позиции касательно применения химического оружия в Сирии». — RT) вынуждены констатировать, что содержание данного материала не имеет ничего общего с действительностью и полностью искажает подходы нашей страны к расследованию таких инцидентов», — говорится в тексте сообщения на сайте МИД.

В ведомстве также призвали представителей международного сообщества объективно оценивать инциденты с применением химоружия в Сирии.

4 апреля сирийская оппозиция сообщила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие ни против мирных граждан, ни против террористов.

Ранее делегация США в Совбезе ООН 9 января распространила неофициальный документ с оценками США российской позиции в отношении применения химического оружия и токсичных химикатов в Сирии.