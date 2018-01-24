«Пустые рассуждения и трескотня»: в России осудили подход США к расследованию случаев применения химоружия в Сирии

Россия категорически не согласна с подходом США по «заматыванию» реального расследования химических атак в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон предпочитает наклеивать ярлыки — без каких-либо разбирательств. Также риторику Соединённых Штатов, которые обвинили Дамаск в химатаке в Восточной Гуте, а также возложили ответственность на Москву, раскритиковал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Запад продолжает использовать бездоказательные обвинения для сдерживания России. При этом дипломат выразил надежду, что американские коллеги «остынут и постепенно начнут приучать себя к более адекватному восприятию того, что происходит вокруг».

Позиции России и Соединённых Штатов по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии кардинально расходятся. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Вашингтон идёт по пути «заматывания» выяснения обстоятельств таких инцидентов.

«Мы категорически не согласны с подходом американцев, которые фактически замотали реальное расследование предыдущих случаев применения химического оружия. Они идут по пути наклеивания ярлыков без каких-либо расследований и разбирательств», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента воздержался от реакции на сделанное накануне заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, направив журналистов за комментариями к представителям российского МИД.

«Диаметральным образом расходятся наши позиции. Мы не согласны с позицией США. Я в данном случае не комментирую заявление Тиллерсона, я оставляю эту привилегию моим коллегам из МИД», — отметил Песков.

Напомним, во вторник, 23 января, глава Госдепа обвинил сирийские власти в применении химоружия против мирного населения Восточной Гуты 22 января. При этом Тиллерсон возложил ответственность за инцидент на Россию.

Также по теме «Слухи соцсетей»: в России ответили на обвинения США в адрес Дамаска о применении химического оружия США в который раз пытаются обвинить сирийские власти в применении химического оружия, однако все заявления Вашингтона строятся лишь на...

«Кто бы ни совершил эти атаки, Россия в конечном счёте несёт ответственность за жертвы в Восточной Гуте и страдания бессчётного количества других сирийцев, против которых применялось химическое оружие с тех пор, как Россия связалась с Сирией», — заявил госсекретарь, выступая на встрече в Париже по вопросам «противодействия безнаказанному использованию химоружия».

С аналогичным заявлением выступил и присутствовавший на мероприятии глава украинского МИД Павел Климкин: «Запускаем новую инициативу по борьбе с безнаказанностью за применение химического оружия. Россия (находится. — RT) в другом измерении, поддерживая режим Асада в Сирии. Каждый должен решить для себя, какую сторону выбрать».

Интересно, что новый инцидент в Восточной Гуте якобы произошёл накануне мероприятия против «безнаказанного использования химического оружия» в Париже и буквально через пару дней после того, как высокопоставленный чиновник Госдепа анонсировал участие в нём Тиллерсона. А сообщили об атаке откровенно симпатизирующие вооружённой сирийской оппозиции «Белые каски» и так называемый Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Лондоне и состоящий из единственного сотрудника — Рами Абдул-Рахмана.

По информации агентства Reuters, ссылавшегося на SOHR, химатака якобы произошла во время бомбардировки города Дума в Восточной Гуте, в нескольких километрах к северо-востоку от Дамаска. Правительственные войска обвиняются в применении хлора, в результате чего пострадало по меньшей мере 13 человек. Во вторник в связи с этим инцидентом по инициативе российской стороны был созван Совет Безопасности ООН.

Reuters

С критикой риторики главы Госдепартамента США и ряда других представителей американских властей выступил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. По его словам, Соединённые Штаты продолжают использовать бездоказательные обвинения для проведения политики сдерживания России.

«Вчера было несколько далекоидущих заявлений высокопоставленных представителей США на эту же тему. Все они могут быть объяснены одной мыслью, которая в вольном изложении может звучать так: нас, США, не интересует, что на эту тему думает Россия, правы только мы. Другого взгляда на происходящее в Сирии, как и в целом, наверное, на мир быть не может, а те, кто считает для себя возможным высказывать альтернативные точки зрения, заслуживают порицания и возложения ответственности за соучастие в деяниях, которые, как мы, США, убеждены, имели место», — цитирует Рябкова РИА Новости.

«На эту тему можно сказать, во-первых, то, что это очередной признак отклонения от нормы с точки зрения восприятия реальности таковой, какова она есть. Второе, это потеря эмоциональной уравновешенности теми, кто занимается сирийской политикой в США», — отметил дипломат.

Он добавил, что действия Вашингтона и заявления высокопоставленных представителей администрации США можно расценивать как попытку «использовать сирийский материал для продолжения обречённой на неудачу политики сдерживания России». Замглавы МИД подчеркнул, что все заявления американской стороны не только не имеют под собой оснований, но и фактически являются клеветой.

«Обращаю внимание, что все эти пустопорожние рассуждения, трескотня американских официальных лиц на тему отказа России от расследования случаев применения химоружия в Сирии не просто не имеют ничего общего с действительностью, но, по сути дела, являются грубейшим приёмом клеветнического характера», — подчеркнул Рябков.

Также по теме Формула террора: зачем сирийские боевики готовят «постановочные химатаки» Оппозиционные и террористические группировки в Сирии могут провести несколько химатак. Об этом сообщила официальный представитель МИД...

Он обратил внимание, что накануне было созвано заседание Совбеза ООН, на котором российская делегация представила проект резолюции о создании механизма всеобъемлющего и независимого расследования химатак во всём мире.

«Достаточно прочитать проект резолюции Совета Безопасности ООН, который был внесён нашим постпредом вчера и представлен на рассмотрение членов Совета Безопасности, чтобы убедиться, что именно Россия выступает за полное и всеобъемлющее расследование случаев применения химического оружия в Сирии и где бы то ни было ещё. Причем независимо от того, кто такое оружие применяет», — подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

Он также призвал американцев отказаться от устремлений навязывать собственную волю членам международного сообщества и отвергать инициативы других стран, даже не вникая в суть выдвигаемых предложений.

«Вот эта взбудораженность, исключительно эмоциональная (до неприличия) окраска американской реакции на наше предложение, изобличает отсутствие у США каких-либо контраргументов и какой-либо фактической базы для продолжения нападок на нас. Именно так мы к этому будем относиться», — отметил Рябков.

При этом дипломат выразил надежду, что американские коллеги «всё-таки остынут, несколько расслабятся с точки зрения их собственного эмоционального фона и постепенно начнут приучать себя к более адекватному восприятию того, что происходит вокруг».

Накануне Россия предложила проект резолюции Совбеза ООН по учреждению независимого механизма ООН по расследованию (UNIMI). Проект предполагал создание нового международного следственного органа, который «на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путём», мог бы устанавливать факты для определения Совбезом ответственных за применение химоружия.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, представлявшего резолюцию, этот орган должен быть профессиональным и деполитизированным. Дипломат добавил, что существующий совместный механизм ООН—ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по расследованию случаев применения боевых отравляющих веществ «провалил расследование и стал предметом политических манипуляций».

Говоря об обвинениях, выдвинутых против Москвы и Дамаска из-за якобы проведённой в Восточной Гуте химатаки, Небензя подчеркнул: представители США и Великобритании ещё до каких-либо предварительных результатов поспешили обвинить в инциденте сирийские власти.

Постпред отметил, что этот эпизод «очень удачно подвёрстан» по времени к встрече в Париже и к предстоящему в конце января Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. «Удивительное совпадение», — подчеркнул он.

В итоге проект резолюции поддержали несколько стран, включая Китай, однако американская сторона заявила, что готова к возвращению старого совместного механизма ООН—ОЗХО и назвала все остальные предложения неприемлемыми.

Также по теме «Профессиональный и деполитизированный»: Россия предложила создать новый механизм расследования химатак в Сирии Россия подготовила резолюцию по созданию нового механизма расследования химических атак в Сирии. Об этом заявил постоянный...

«Мы не примем ни одного предложения России, которое будет мешать нам добраться до правды или иметь своей целью политизировать независимое и непредвзятое расследование», — заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«То, что нашу резолюцию отвергают с порога, говорит о многом. Это ещё раз выдаёт истину, которую мы, к сожалению, знаем: США не нужен никакой независимый профессиональный механизм. Вы не только выдаёте истину, но вы выдаёте себя на глазах международного сообщества», — констатировал Небензя.

Раскритиковали такое отношение американских властей и резкую риторику Вашингтона и опрошенные RT эксперты. Автор журналистских расследований Дейв Линдорфф отметил, что и последний неподтверждённый инцидент в Восточной Гуте, и предыдущие эпизоды используются для совершения нападок на Россию.

«Какой у России в принципе может быть интерес в том, чтобы позволить Асаду применить отравляющий газ?» — заявил Линдорфф в эфире RT.

Скептически к обвинениям Тиллерсона отнеслась специалист по борьбе с терроризмом Дженнифер Бридон. По её словам, вместо поиска решений имеющихся проблем госсекретарь США возложил ответственность за инцидент на Россию, в очередной раз сделав пустое заявление лишь для того, чтобы назначить виновным кого-то другого.

«Вместо этого господину госсекретарю стоило сказать, что США постараются сотрудничать с Россией, чьё присутствие в Сирии длится дольше американского, ради того, чтобы на деле решить проблемы и найти выход из сирийского кризиса», — отметила собеседница RT.