В МИД России назвали неприемлемыми заявления США по химатакам в Сирии

Москва считает неприемлемыми последние заявления Вашингтона по ситуации с химатакой в Сирии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Всё это в совокупности и как элемент по отдельности для нас абсолютно неприемлемо. На такой основе мы работать с США не можем», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, Москва призывает Вашингтон «отказаться от своих устремлений навязывать собственную волю» России и членам международного сообщества, «даже не вникая в суть тех предложений и идей», которые представлены российской стороной.

«Вот эта взбудораженность, исключительно эмоциональная до неприличия окраска американской реакции на наше предложение, она изобличает отсутствие у США каких-либо контраргументов и какой-либо фактической базы для продолжения нападок на нас. Именно так мы к этому будем относиться», — добавил Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон фактически «заматывает» расследование случаев химатак в Сирии.

Как сообщалось, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Сирии 22 января якобы применили химическое оружие против мирного населения Восточной Гуты, и возложил ответственность за это на Россию.