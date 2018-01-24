В Кремле заявили, что Вашингтон «заматывает» расследование химатак в Сирии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон фактически «заматывает» расследование случаев химатак в Сирии.

«В целом, мы категорически не согласны с подходом американцев, которые идут по пути заматывания реальных международных расследований предыдущих случаев», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Cоединённые Штаты занимаются просто наклеиванием ярлыков — без каких-либо разбирательств.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Сирии 22 января якобы применили химическое оружие против мирного населения Восточной Гуты, и возложил ответственность за это на Россию.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что якобы имевший место эпизод «очень удачно подвёрстан» по времени к встрече в Париже и к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога.

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