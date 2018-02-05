Небензя подозревает саботаж в расследовании инцидентов с химоружием в Сирии

Россия подозревает «целенаправленный саботаж» в расследовании инцидентов с химическим оружием в Сирии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, дипломат напомнил, что Сирия постоянно информирует международное сообщество об обнаружении на освобождённых от террористов территориях «опасных химических находок», передаёт РИА Новости.

По словам Небензи, сирийская сторона также докладывает о возможных провокациях, в которых могут быть «задействованы представители иностранных спецслужб».

«Всё это должно незамедлительно расследоваться профильными экспертами ОЗХО. Замечаем однако, что, как правило, требуются титанические усилия, чтобы в Гааге отреагировали на подобные сигналы», — сказал он.

Он подчеркнул, что находится «масса предлогов и отговорок, чтобы в Сирию не ехать, решения затягиваются».

«С учётом прошлогодней истории с Хан-Шейхуном и авиабазой Шайрат такое поведение наводит на мысль о целенаправленном саботаже», — заключил постпред.

Ранее Россия предложила создать международный орган по расследованию применения химоружия в Сирии.