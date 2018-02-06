Госдеп США возложил на Россию ответственность за химические атаки в Сирии

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Соединённые Штаты обеспокоены сообщениями о «продолжающихся химических атаках со стороны сирийского режима», ответственность за которые ложится и на Россию, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы встревожены сообщениями о продолжении использования хлорного газа против ни в чём не повинных гражданских лиц близ Саракиба. Россия должна нести ответственность за то, что в Сирии применяется химическое оружие, и международное сообщество должно преследовать тех, кто несёт ответственность за эти нападения», — заявила Науэрт в Twitter.

По её словам, «защищая сирийский режим от ответственности, Россия не выполнила свои обязательства».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Сирии 22 января якобы применили химическое оружие против мирного населения Восточной Гуты, и возложил ответственность за это на Россию.

МИД России считает неприемлемыми заявления Вашингтона по ситуации с химатакой в Сирии.

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