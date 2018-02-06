Госдеп США возложил на Россию ответственность за химические атаки в Сирии

Соединённые Штаты обеспокоены сообщениями о «продолжающихся химических атаках со стороны сирийского режима», ответственность за которые ложится и на Россию, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы встревожены сообщениями о продолжении использования хлорного газа против ни в чём не повинных гражданских лиц близ Саракиба. Россия должна нести ответственность за то, что в Сирии применяется химическое оружие, и международное сообщество должно преследовать тех, кто несёт ответственность за эти нападения», — заявила Науэрт в Twitter.

We are alarmed by allegations of the continued use of chlorine gas against innocent civilians near Saraqib. #Russia must be responsibility for use of chemical weapons in #Syria and the international community must pursue those responsible for these attacks. pic.twitter.com/K6jGZyDZQj — Heather Nauert (@statedeptspox) 6 февраля 2018 г.

По её словам, «защищая сирийский режим от ответственности, Россия не выполнила свои обязательства».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Сирии 22 января якобы применили химическое оружие против мирного населения Восточной Гуты, и возложил ответственность за это на Россию.

МИД России считает неприемлемыми заявления Вашингтона по ситуации с химатакой в Сирии.