В Минобороны заявили о подготовке «ан-Нусрой» провокации с химоружием в Идлибе

Боевики группировки «Джабхат ан-Нусра»* совместно с представителями организации «Белые каски» готовят провокацию с использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отмечается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе, о готовящейся провокации сообщил по телефону российскому Центру примирения враждующих сторон житель населённого пункта Саракиб. По его словам, днём 12 февраля террористы завезли туда более 20 баллонов с хлором и средства индивидуальной защиты.

«Также, по словам звонившего, представители местного отделения «Белых касок» проводили репетиции «оказания первой помощи» в индивидуальных средствах защиты местным жителям, якобы пострадавшим от отравления. Всё это, обратил внимание сириец, снималось на камеры профессиональными телекорреспондентами, которые, комментируя действия представителей «Белых касок», надевали на микрофон чехол с надписью CNN», — говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказал источник, между дублями корреспонденты советовались с кем-то по спутниковому телефону на английском языке.

В Минобороны выразили серьёзную обеспокоенность полученной информацией.

«Всё это говорит о том, что террористами «Джабхат ан-Нусра» совместно с белокасочниками готовится очередная провокация в провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ для обвинений сирийских властей в применении химоружия против местных жителей», — заявили в ведомстве.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.