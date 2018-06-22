Минобороны: миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии затягивает расследования

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В Минобороны России заявили, что миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии затягивает сроки расследований в угоду интересам США и их союзников.
Минобороны: миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии затягивает расследования
  • РИА Новости

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

«В угоду интересам США и их союзников миссия всячески затягивала сроки проведения расследований инцидентов. Итоговый доклад, который был представлен по инцидентам в Эль-Латамне, был опубликован спустя 1,5 года с момента происшествия», — сказал Кириллов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство не исключает новых вбросов с обвинениями в использовании Сирией химического оружия.

RT вёл прямую трансляцию.

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