Минобороны: миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии затягивает расследования

В Минобороны России заявили, что миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии затягивает сроки расследований в угоду интересам США и их союзников.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

«В угоду интересам США и их союзников миссия всячески затягивала сроки проведения расследований инцидентов. Итоговый доклад, который был представлен по инцидентам в Эль-Латамне, был опубликован спустя 1,5 года с момента происшествия», — сказал Кириллов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство не исключает новых вбросов с обвинениями в использовании Сирией химического оружия.

RT вёл прямую трансляцию.