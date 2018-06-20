В МИД России не исключают новых вбросов с обвинениями в использовании Сирией химоружия

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что ведомство не исключает новых вбросов с обвинениями в использовании Сирией химического оружия.
В МИД России не исключают новых вбросов с обвинениями в использовании Сирией химоружия
  • РИА Новости

«За новым раундом финансовой поддержки колоссальных по меркам того, что творится в регионе... финансовых вливаний, мы ожидаем очередных вбросов об использовании властями Сирии химического оружия против мирных граждан. Просто оплаченная заказная деятельность. Конечно, нам поступают сигналы о том, что такие провокации готовятся», — сказала Захарова.

Она также отметила, что 26 апреля в Гааге Россия провела брифинг, посвящённый разоблачению инсценировки химатаки в сирийском городе Дума. В мероприятии участвовали сами сирийские «пострадавшие» в результате этого якобы химинцидента.

«Всё это позволило наглядно продемонстрировать, что это постановочный акт и люди в этом снимались, понимая, что у них будет возможность либо получить еду, либо иметь убежище на период обстрелов террористами соответствующего района», — добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что США намерены выделить $6,6 млн на работу организации «Белые каски» и механизма ООН в Сирии.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить