В МИД России не исключают новых вбросов с обвинениями в использовании Сирией химоружия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что ведомство не исключает новых вбросов с обвинениями в использовании Сирией химического оружия.

«За новым раундом финансовой поддержки колоссальных по меркам того, что творится в регионе... финансовых вливаний, мы ожидаем очередных вбросов об использовании властями Сирии химического оружия против мирных граждан. Просто оплаченная заказная деятельность. Конечно, нам поступают сигналы о том, что такие провокации готовятся», — сказала Захарова.

Она также отметила, что 26 апреля в Гааге Россия провела брифинг, посвящённый разоблачению инсценировки химатаки в сирийском городе Дума. В мероприятии участвовали сами сирийские «пострадавшие» в результате этого якобы химинцидента.

«Всё это позволило наглядно продемонстрировать, что это постановочный акт и люди в этом снимались, понимая, что у них будет возможность либо получить еду, либо иметь убежище на период обстрелов террористами соответствующего района», — добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что США намерены выделить $6,6 млн на работу организации «Белые каски» и механизма ООН в Сирии.

RT ведёт прямую трансляцию.