NYT: глава ЦРУ убедила Трампа выслать российских дипломатов в 2018 году
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что изначально Трамп не собирался идти на такой шаг, однако именно Хэспел, занимавшая в тот момент должность заместителя главы ЦРУ и участвовавшая в специальном совещании в Белом доме, убедила его принять данное решение.
По информации издания, Хэспел предложила главе США несколько вариантов действий в сложившейся ситуации, но в итоге убедила его одобрить вариант с высылкой дипломатов.
В августе 2018 года американская неправительственная организация «Архив национальной безопасности» опубликовала документы 2002 года — в то время нынешняя глава ЦРУ Джина Хэспел руководила секретной тюрьмой США в Таиланде. Из обнародованного текста следует, что заключённых в числе прочего принудительно лишали сна и пытали водой.