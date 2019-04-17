NYT: глава ЦРУ убедила Трампа выслать российских дипломатов в 2018 году

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хэспел убедила американского лидера Дональда Трампа выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что изначально Трамп не собирался идти на такой шаг, однако именно Хэспел, занимавшая в тот момент должность заместителя главы ЦРУ и участвовавшая в специальном совещании в Белом доме, убедила его принять данное решение.

По информации издания, Хэспел предложила главе США несколько вариантов действий в сложившейся ситуации, но в итоге убедила его одобрить вариант с высылкой дипломатов.

В августе 2018 года американская неправительственная организация «Архив национальной безопасности» опубликовала документы 2002 года — в то время нынешняя глава ЦРУ Джина Хэспел руководила секретной тюрьмой США в Таиланде. Из обнародованного текста следует, что заключённых в числе прочего принудительно лишали сна и пытали водой.