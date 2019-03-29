Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей

Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

«Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году», — говорится в тексте.

По данным агентства, должностные лица США в государственном и казначейском департаментах «проверили санкции и ожидают одобрения Белого дома для их выдачи».

В январе в ЕС ввели первые санкции в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия.

Санкции были введены в том числе против руководителя и замглавы ГРУ.

Указывалось, что они «ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери ядовитого нервного агента».

В Государственной думе прокомментировали в беседе с Nation News санкции ЕС.