«Сюжет из какого-то комикса»: как The New York Times «раскрыла» секретное подразделение ГРУ по дестабилизации Европы

Статью американской газеты The New York Times о «сверхсекретном подразделении ГРУ, которое якобы занимается «дестабилизацией Европы», можно отнести к жанру криминального чтива. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Совфеде также отметили, что авторы материала, вероятно, «спутали сюжет плохого голливудского триллера и реальность». Между тем эксперты обращают внимание, что подобные фейковые новости всё чаще появляются в западных СМИ, поскольку стали одним из инструментов информационной войны, в том числе против России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил с «криминальным чтивом» публикацию американской газеты The New York Times о существовании тайного подразделения ГРУ, задачей которого является якобы дестабилизация Европы.

«Подобные публикации — это, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction по-английски. Разумеется, и президент Путин неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и с европейскими странами на двусторонней основе. Это неоднократно говорилось и подтверждалось», — заявил журналистам Песков.

Напомним, ранее газета The New York Times выпустила материал, в котором утверждалось, что в структуре Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России существует подразделение, которое якобы стоит за покушением на Сергея Скрипаля в Великобритании в 2017 году, попыткой «переворота» в Черногории в 2016-м, покушением на болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015-м и некой «кампанией дестабилизации в Молдове».

В подтверждение своей информации NYT ссылается на западных экспертов и даже одного «сотрудника ГРУ». Всё это, естественно, анонимные источники. Единственным «фактическим доказательством» является публикация в «Живом журнале» за 2016 год из некоего заброшенного учебного центра в России, где военных, предположительно, обучали обращаться с отечественным и иностранным оружием.

Также у редакции есть якобы некая фотография, где командир этого секретного подразделения запечатлён на свадьбе своей дочери с «полковником Анатолием Чепигой», также известным как Руслан Боширов из истории с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль. Однако вместо неё в статье продемонстрирован фотоколлаж.

По секрету всему свету

Статья в NYT носит устрашающий заголовок «Должностные лица служб безопасности заявляют, что сверхсекретное подразделение российской разведки стремится дестабилизировать Европу». Утверждается, что речь идёт о воинской части №29155, расположенной в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения, а командует ей генерал-майор Андрей Аверьянов. Якобы небезызвестные Боширов и Петров служили именно в этом подразделении, а западные разведчики узнали о деятельности этой части «только недавно».

«По оценкам западных спецслужб, деятельность подразделения настолько секретна, что о его существовании, скорее всего, ничего не известно даже другим оперативникам ГРУ», — утверждается в материале.

Однако этому утверждению противоречит информация, которую можно найти во множестве открытых баз данных в русском сегменте интернета. Например, в базе данных «СПАРК» можно найти адрес части — ул. Парковая 11-я, д. 38А. Там же указан телефон контактного лица и даже финансовые реквизиты части.

На сайтах, посвящённых истории отечественных спецслужб, и на специализированных форумах можно найти информацию о том, что в/ч 29155 — это и есть 161-й центр подготовки специалистов разведки. Да и ссылка на запись в «Живом журнале», где содержатся фотографии заброшенных помещений, предположительно относившихся к воинской части 29155, не говорит об особой секретности объекта. Видно, что это помещение не охраняется.

«В NYT описывают секретное подразделение ГРУ по саботажу, которое «настолько секретно, что о нём даже в спецслужбах ничего не знают». Настолько секретно, что о его акциях тоже никто ничего не знает. В общем, спутали сценарий плохого голливудского триллера и реальность», — иронически прокомментировал публикацию The New York Times председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В Нью-Йорк таймс описывают секретное подразделение ГРУ по саботажу, которое «настолько секретно, что о нем даже в спецслужбах ничего не знают». Настолько секретно, что о его акциях тоже никто ничего не знает. В общем, спутали сценарий плохого голливудского триллера и реальность. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 октября 2019 г.

Источник газеты «Ведомости», в свою очередь, уточнил, что воинская часть, о которой идёт речь в расследовании NYT, — «обычные курсы разведки» и «считать их элитным подразделением по дестабилизации Европы» — большое преувеличение».

Военнослужащий спецназа ГРУ

РИА Новости

© Николай Хижняк

Среди других «неточностей» материала в The New York Times — утверждение, что в 2006 году президент России Владимир Путин узаконил «совершение выборочных убийств за рубежом». На самом деле тогда был принят закон, разрешавший использовать армию и спецслужбы для борьбы с терроризмом за пределами России.

«В Америке очень любят теории заговоров. Это вообще очень символично для американской внешней политики. Когда в Америке нет фактов и доказательств, как раз придумывают различные конспирологические идеи», — отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, новости, подобные сообщению NYT о сверхсекретном подразделении ГРУ, нужны для того, чтобы объединить расколотый множеством внутренних противоречий Запад, напугав обывателей «российской угрозой».

«Всё делается для того, чтобы нагнетать страх, для того, чтобы консолидировать Запад на антироссийской основе. Чтобы поддерживать миф о «русской угрозе», как это было в эпоху маккартизма. Сейчас идёт неомаккартизм, новая охота на ведьм. Только теперь охотятся не за коммунистами, а за вездесущими русскими шпионами», — утверждает политолог.

Глава Института новейших государств политолог Алексей Мартынов, в свою очередь, отметил в беседе с RT, что нелепые обвинения в адрес России начинают напоминать сюжеты комиксов.

«Всё сложнее западной пропаганде скармливать жителям своих стран отвязную русофобию. Поэтому придумываются новые и новые сюжеты. Это же сюжет из какого-то комикса 1970—1980-х годов, где злые полковники ГРУ угрожают миру. А какие-то супергерои спасают мир от этих злодеев», — заявил эксперт в беседе с RT.

История с фейками

Напомним, что The New York Times не первый раз попадается на публикации недостоверной информации. Президент США Дональд Трамп нередко обвинял издание в распространении фейков. Чаще всего речь шла о целенаправленных атаках на самого Трампа со ссылкой на всевозможные «источники». Стоит отметить, что в начале 2018 года президент США присудил NYT учреждённую им самим премию «Фейковая новость года — 2017».

Но иногда имели место и откровенные ошибки. Например, в 2017-м журналисты издания сослались в новости на пародийный аккаунт в Twitter, приняв его за государственное СМИ Северной Кореи.

В январе 2019-го журналисты издания в статье о бывшем главе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте умудрились перепутать российского бизнесмена Олега Дерипаску с украинскими олигархами Сергеем Лёвочкиным и Ринатом Ахметовым. Позже NYT признала, что ввела читателей в заблуждение.

Пол Манафорт в Верховном суде Нью-Йорка

Reuters

© Lucas Jackson

В июне текущего года газета выпустила статью о том, что США усилили кибератаки против объектов российской энергетики. Тогда Трамп заявил, что «это неправда» и обвинил журналистов в госизмене. В июле 2019-го МИД России назвал дезинформацией сообщение The New York Times, что группе учителей Англо-американской школы в Москве якобы отказались выдавать визы.

По мнению Алексея Мартынова, «некогда уважаемое издание скатывается к примитивным вещам, деградирует».

По словам Константина Блохина, обилие фейков в сообщениях западных СМИ в целом и в материалах NYT в частности можно объяснить либо «низким уровнем профессионализма», когда журналист не способен проверить информацию, либо стремлением транслировать аудитории откровенную ложь.