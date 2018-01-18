CNN и все-все-все: за что американские СМИ получили от Трампа «премию фейковых новостей»

Телеканал CNN можно по праву считать победителем премии Дональда Трампа «Фейковая новость года — 2017» — его материалы фигурируют в четырёх из 11 рубрик. Также, по мнению главы государства, в прошедшем году фейки публиковали The New York Times, The Washington Post, ABC, Time и Newsweek. В Белом доме отметили, что в то время, как СМИ тратят до 90% своего эфирного времени на негативное освещение деятельности Трампа или сфабрикованные новости, «президент добивается результатов». О лауреатах премии и их «достижениях» — в материале RT.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал победителей премии «Фейковая новость года — 2017». В приведённый хозяином Белого дома список попали 11 информационных поводов и американских изданий, которые отличились публикацией фейка.

«2017-й стал годом неумолимой предвзятости, бесчестного освещения текущих событий и даже откровенно фейковых новостей. Исследования показали, что более 90% освещения деятельности президента Трампа в СМИ негативно», — эта фраза предваряет перечень «победителей».

Первую строчку среди лауреатов премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года» занял журналист The New York Times и обладатель Нобелевской премии по экономике (2008) Пол Кругман. В ночь президентских выборов в ноябре 2016 года он заявил, что фондовые рынки «никогда не оправятся» после избрания Трампа.

На втором месте расположился ведущий ABC News Брайан Росс, отстранённый от работы за озвученную им ложную информацию об экс-советнике американского лидера по национальной безопасности Майкле Флинне — тот якобы намеревался дать показания о том, что президент поручил ему «связаться с русскими» во время предвыборной кампании. После выхода в эфир этого материала американские рынки просели на несколько сотен пунктов.

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Третьего места удостоился материал CNN, в котором журналисты телеканала рассказали, что тогда ещё кандидат в президенты США и его сын Дональд Трамп—младший получили предложение изучить некие «похищенные» документы от WikiLeaks ещё до их публикации. Позднее выяснилось, что отправленная ссылка вела на уже опубликованные материалы, а CNN пришлось публиковать поправку к этой статье.

На четвёртой позиции рейтинга оказался журнал Time за сообщение о том, что Трамп убрал из Овального кабинета бюст выдающегося борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Материал подавался в духе проявления 45-м президентом США расистских наклонностей.

Замкнул пятёрку журналист The Washington Post Дэйв Вейгель. Он разместил в своём Twitter фотографию полупустого стадиона в Пенсаколе (штат Флорида), где должен был выступать Трамп, и саркастичную подпись «Забит под завязку». Оказалось, что кадр был сделан задолго до начала мероприятия. После того как Трамп указал журналисту на его ошибку, тот удалил свой твит и извинился.

.@DaveWeigel@WashingtonPost put out a phony photo of an empty arena hours before I arrived @ the venue, w/ thousands of people outside, on their way in. Real photos now shown as I spoke. Packed house, many people unable to get in. Demand apology & retraction from FAKE NEWS WaPo! pic.twitter.com/XAblFGh1ob — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 декабря 2017 г.

Опубликованный рейтинг явно отображает накал противостояния 45-го президента США и телеканала CNN. Его сюжеты были названы победителями премии «Фейковая новость года — 2017» в четырёх из десяти категорий.

На шестом месте — сообщение канала о том, что Трамп перекормил рыбок в ходе традиционной церемонии во время визита в Японию.

На седьмую строчку вновь попал CNN, заявивший о «российских связях» Энтони Скарамуччи, который всего 10 дней пробыл на посту директора по коммуникациям Белого дома. Позднее этот материал также был опровергнут.

На восьмое место попал Newsweek, написавший, что первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда отказалась пожать Трампу руку во время его визита.

Девятую строчку снова занял CNN с сообщениями о том, что экс-глава ФБР Джеймс Коми никогда не сообщал Дональду Трампу, что тот не находится под расследованием по «российскому делу». Десятое место досталось The New York Times, обвинившему администрацию Трампа в сокрытии доклада по климату.

Одиннадцатую и последнюю строчку в перечне номинаций занимает «российский сговор».

«Российский сговор — это, пожалуй, величайший обман, который учиняют с американским народом. Нет никакого сговора», — говорится в материале.

Также отмечается, что в то время, как СМИ тратят до 90% своего эфирного времени на негативное освещение деятельности Трампа или фейковые новости, «президент добивается результатов».

В частности, сообщается, что за время президентства Трампа в американской экономике было создано около 2 млн рабочих мест, а уровень безработицы среди афроамериканцев и латиноамериканцев упал до рекордного уровня.

Также перечисляется ряд выполненных Трампом предвыборных обещаний, включая налоговую реформу и признание Иерусалима столицей Израиля.

Долгое противостояние

Изначально церемония награждения «самых бесчестных и продажных СМИ года» должна была пройти 8 января, однако из-за возросшего интереса к событию хозяин Белого дома перенёс её на 17 января.

После анонсирования Трампом своей антипремии западное журналистское сообщество выступило с ответными шагами. Так, международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) 8 января провела присуждение наград «Притеснителям прессы в мире».

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Среди её «лауреатов» в различных категориях оказались президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин и государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Абсолютным же победителем этой премии был назван Дональд Трамп.

«В то время как предыдущие президенты США в некоторой степени критиковали прессу, они также брали на себя публичные обязательства по поддержанию её важной роли в демократии — как внутри страны, так и за рубежом. Трамп, напротив, последовательно дискредитировал национальные новостные издания и отказывался публично поднимать вопрос о свободе прессы с «репрессивными лидерами», — говорится в заявлении.

Противостояние большинства американских СМИ и Дональда Трампа началось ещё до его инаугурации и значительно усугубилось после вступления 45-го президента Соединённых Штатов в должность. Более того, словарь Collins Dictionary признал термин «фейковые новости» фразой 2017 года. А в распространении фейков неоднократно были замечены и довольно авторитетные СМИ, включая CNN, объявивший войну фейковым новостям.

В субботу, 20 января, исполнится год со дня инаугурации 45-го президента Соединённых Штатов, однако его противостояние с американскими СМИ не утихает. Последним трендом стала эпопея с доказательством президентом США нормальности своего психического и физического здоровья.